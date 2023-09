Enquête - Hausses de prix des voitures neuves: c'est encore pire que ce qu'on pensait

35 118 € : tel est le prix moyen catalogue des voitures neuves vendues sur le marché français, selon les dernières données recueillies par l’organisme AAA Data. Cette valeur traduit une hausse générale de 8% au premier semestre, laquelle concerne tous les types de motorisations.

Comptez ainsi 10% de hausse sur la période pour les hybrides rechargeables (58 117 € en moyenne), autant pour les diesels (37 736 €), +8% pour les électriques (41 473 €) et +7% pour les hybrides simples (35 008 €).

En clair, personne n’y échappe : « l’électrification des véhicules, la réduction des émissions polluantes et les technologies pour rendre la conduite confortable et plus sécurisée poussent, nettement, les tarifs des voitures neuves à la hausse », commente Marie-Laure Nivot chez AAA DATA, qui tente malgré tout d’apporter une touche d’optimisme : « les prix devraient, vraisemblablement, commencer à se stabiliser quand le marché aura gagné en maturité. »

En attendant un hypothétique tassement, que nous serons heureux de partager avec nos lecteurs si celui-ci intervient réellement un jour, cette hausse spectaculaire se voit atténuée par la forte croissance des formules de financement locatives.

Les LOA (location avec option d’achat) et LLD (location longue durée) ont en effet représenté 53% des financements auto au mois d’août, contre 47% pour les autres méthodes (crédit, achat comptant…) qui se révèlent pourtant moins onéreux.

De fait, à force de communiquer sur les montants de loyers plutôt que sur les prix de vente réel de leurs voitures, les constructeurs automobiles parviennent à masquer des hausses pourtant bien tangibles et plutôt spectaculaires enregistrées au fil des ans.

Pour vous (nous) en convaincre, nous nous sommes livrés à une comparaison entre les tarifs des dix voitures les plus vendues sur le marché français au premier semestre 2023 et leur homologue - à puissance et niveau de gamme équivalents - en 2010.

Et vous allez constater que si les hausses restent à peu près raisonnables pour les citadines « premier prix », la différence est nettement plus spectaculaire sur les compactes et les SUV, qui s’apparentent à de véritables machines à cash pour les constructeur. Démonstration par l’exemple.

Tarif 2023 Tarif 2010 Prix du modèle 2010 à euros constants Evolution du tarif 2010-2023 à euros constants Renault Clio 18 500 € (Clio 5 SCe 65 Evolution) 14 950 € (Clio 1.2 16V 75 Expression clim 5p.) 17 680 € +4,6% Peugeot 208 18 360 € (208 Like 75 ch) 15 150 € (207 1.4 Active 75 ch) 17 917 € +2,4% Dacia Sandero 11 990 € (Sandero Essential SCe 65) 9 300 € (Sandero 1.2 16V 75 Lauréate) 10 998 € +9% Citroën C3 16 590 € (C3 You PureTech 83 ch) 13 750 € (C3 1.4i Attraction) 16 261 € +2% Peugeot 2008 26 400 € (2008 PureTech 100 Active) 17 700 € (207 SW 1.4 16V 95 ch Premium) 20 933 € +26% Renault Captur 25 550 € (Captur Evolution TCe 90) 16 750 € (Modus 1.2 TCe 100 Exception) 19 809 € +29% Peugeot 308 28 250 € (308 Active Pack PureTech 130) 20 700 € (308 Premium VTi 120) 24 481 € +15% Dacia Duster 21 450 € (Duster Expression Blue dCi 115) 16 200 € (Duster dCi 110 Lauréate) 19 159 € +11,9% Fiat 500 18 700 € (500 1.0 Hybrid 70 ch) 13 600 € (500 1.2 69 Lounge) 16 084€ +16,2% Peugeot 3008* 33 650 € (3008 Active Pack PureTech 130) 23 100 € (3008 Premium VTi 120 27 319 € +22,8%

La hausse moyenne des tarifs sur les modèles considérés s’élève à 13,9% à euros constants. Pour autant, on constate de réelles disparités d’une catégorie à l’autre.

Côté citadines (208, Clio, C3…), les légères hausses restent acceptables dans la mesure elles s’accompagnent d’un équipement de série plus généreux.

Paradoxalement, c’est le champion du low-cost Dacia qui s’autorise la plus forte hausse, avec 9% de hausse sur la Sandero, dont on rappelle qu’il s’agir de la voiture plus vendue aux particuliers dans l’Hexagone. Pourquoi se gêner, dans ces conditions ?

Même si une Sandero 2023 se montre incontestablement plus cossue que sa devancière, le fait est que Dacia s’éloigne de son image discount pour améliorer une rentabilité déjà excellente…tout en « oubliant » la raison initiale de son lancement.

En effet, la Sandero d’entrée de gamme, avec certes un équipement dépouillé à l’extrême, s’affichait à 7800 € (soit 9 224 € à euros constants) en 2010. Or, la moins chère des Sandero est aujourd’hui facturée 11 990 € (sans la climatisation), ce qui représente une hausse de 30% à euros constants (et avec un moteur moins puissant). Nous n’avons toutefois pas retenu ce chiffre dans le tableau, et avons retenu comme base de comparaison la version Lauréate mieux équipée.

Mais ce n’est rien en regard des chiffres du Captur, bien plus lourdement facturé que le Modus qui n'était certes pas un SUV mais occupait le créneau de la petite familiale dans la gamme Renault 2010, entre la Clio et la Mégane. C’est donc le Captur qui remporte la palme de notre étude, avec 29% de « mieux » (hum !) qu'un Modus Exception suréquipé.

Enfin, cette enquête tarifaire permet de comprendre l’appétence des constructeurs pour les SUV : ils facturent littéralement à prix d’or ces modèles à la mode, ainsi que l’illustrent les cas des Peugeot 2008 et 3008, en hausse respectivement de 26 et 22,8% sur la période !

Et encore avons-nous fait preuve de mansuétude avec le petit SUV Peugeot en comparant la version « premier prix » 2023 avec la version haut de gamme de la 207 SW de 2010.

Si nous nous étions concentrés sur les finitions Active d’entrée de gamme, l’écart aurait été nettement plus élevé.

A l’inverse, la hausse est nettement plus contenue (15% tout de même) sur la berline compacte 308, alors même qu’il s’agit d’une voiture plus récente et évoluée techniquement que le 3008, modèle en toute fin de carrière. La preuve, si besoin était, que Peugeot charge trèèès lourdement la barque sur le 3008. On peut craindre le pire pour les tarifs du nouveau 3008, récemment présenté par Caradisiac.