Les voitures neuves deviennent encore plus chères (et ce n'est pas une surprise)

Vous avez l’impression que les voitures neuves coûtent de plus en plus cher ? Il ne s’agit évidemment pas d’une simple intuition puisque le prix des modèles disponibles sur le marché a fortement augmenté depuis 2020. La crise du covid-19 puis celle des énergies ont fait flamber les coûts des matières premières et de la fabrication des voitures, mais les constructeurs automobiles en ont aussi largement profité pour augmenter leurs marges en profitant de cette justification parfois un peu facile. Des petites citadines jusqu’aux modèles de luxe, l’augmentation de prix atteint parfois un quart de la valeur totale de la voiture sur ces trois dernières années.

Sans surprise, les experts de AAA Data rapportent ainsi une hausse de 8% du prix moyen des voitures neuves rien que sur le premier semestre 2023 comme l’expliquent les journalistes du Journal de l’Auto. Le prix moyen d’achat d’une voiture neuve en France est désormais de 35 118€ avant options et négociations.

Pas seulement à cause des voitures électriques

Cette augmentation du coût moyen d’achat des voitures neuves s’explique en partie par la progression des ventes de voitures électriques, souvent plus chères que leurs homologues thermiques. Acheter une auto à zéro émission en France coûte en moyenne 41 473€, soit une augmentation de 8% constatée en six mois. L’inflation est encore pire pour les modèles hybrides rechargeables, dont le prix moyen a pris 10% et se situe désormais à 58 717€. A ces tarifs élitistes, il n’est d’ailleurs pas étonnant de constater un léger repli des ventes de ces modèles hybrides rechargeables.

Alors, la faute aux voitures à brancher ? Même pas puisque les voitures thermiques classiques ont elles aussi beaucoup grimpé en valeur d’achat neuve sur les six premiers mois de l’année 2023. Comptez en moyenne 10% d’augmentation pour un diesel (37 736€), 8% pour les voitures à essence (28 268€) et 7% pour les autos hybrides simples (35 008€). Les marques ont donc bien fait monter le prix de toutes leurs voitures quel que soit le type de motorisation. Reste à savoir si ces prix vont bien se mettre à rebaisser comme nous l'espérions récemment.