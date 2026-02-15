Dévoilées en 2023, les Citroën C3 thermique et Citroën Ë-C3 électrique sont très populaires. Le style original de ces autos et leurs tarifs attractifs qui les mettent en concurrence directe avec les modèles de chez Dacia participent à leur succès. De plus, les versions thermiques sont très peu pénalisées par le malus écologique, tandis que les versions électriques bénéficient d’un coup de pouce de l’état. Pour Caradisiac, le choix se porte sur la Citroën C3 dotée de la motorisation de 100 ch associée à la finition Plus. Et si vous voulez absolument une voiture électrique, la Citroën Ë-C3 affichant 113 ch avec la batterie la plus grosse (44 kWh) en finition Plus est la plus polyvalente de toutes.

Le choix de Caradisiac

Thermique : Citroën C3 1.2 PureTech de 100 ch, BVM6 en finition Plus à 18 300 €

Citroën C3 1.2 PureTech de 100 ch, BVM6 en finition Plus à 18 300 € Electrique : Citroën C3 113 ch avec batterie de 44 kWh en finition Plus à 26 650 €

Avant l’achat, rappelez-vous qu’il est essentiel de négocier le prix d’une voiture neuve. Que votre choix se porte sur une Citroën thermique ou électrique, en négociant, vous pouvez espérer une réduction de la facture finale sous la forme d’un pourcentage ou bien encore de bénéficier d’une option gratuite, voire de réduction sur de futurs entretiens. Avec ces Citroën C3 on peut espérer de 4 à 7 % de réduction.

Tableau de gamme

Motorisations/Finitions YOU PLUS MAX 1.2 100 ch Turbo BVM6* 15 990 € 18 300 € 20 300 € 1.2 Hybride 110 ch BVA6** - 21 200 € 23 200 € Électrique 113 ch Batterie 30 kWh Autonomie Urbaine*** 19 740 € 23 450 € - Électrique 113 ch Batterie 44 kWh Autonomie Confort*** 23 450 € 23 450 € 27 950 €

* Malus écologique 2026 : de 650 à 818 €

** Malus écologique 2026 : 190 €

*** En 2026, les aides pour les véhicules électriques sont déterminées selon le revenu du foyer fiscal et sont comprises entre 3 500 € à 5 700 €, pour des voitures électriques atteignant un seuil minimal au score environnemental, dont la masse est inférieure à 2 400 kg, et dont le prix d’acquisition est inférieur à 47 000 euros hors options.