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Renault Twingo VS Citroën e-C3 : le duel des citadines françaises électriques à moins de 20 000 €.

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

8  

3. Une Renault Twingo au style qui fait mouche

 

Renault Twingo VS Citroën e-C3 : le duel des citadines françaises électriques à moins de 20 000 €.

Légèrement moins chère, mieux équipée et disposant d’un plus fort pouvoir de séduction et d’un comportement un peu plus dynamique, la Renault Twingo remporte ce match. Alors oui, la C3 est plus accueillante, plus confortable et pratique au quotidien, mais cela ne suffit pas, car elle pâtit d’une dotation moins riche et d’une consommation supérieure qui la pénalise au moment du verdict final.

Renault Twingo E-Tech Evolution Citroen e-C3 You
Budget
  • 6.14
  • 6.14
  • 6.14
  • 6.14
  • 6.14
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Pratique
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.83
  • 5.83
 
Sur la route
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
  • 7.14
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sécurité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5.5
  • 5.5
  • 5.5
  • 5.5
  • 5.5
 
Autonomie
  • 3.67
  • 3.67
  • 3.67
  • 3.67
  • 3.67
  • 2.67
  • 2.67
  • 2.67
  • 2.67
  • 2.67
 
Note globale : 12,1 /20 11 /20
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Image d'illustration de l'articleArticle vidéo13,8 /20

Quelle vie peut-on bien inventer avec la nouvelle Renault Twingo électrique ?

249

Qu’on se le dise : les modèles néorétro chez Renault sont exclusivement électriques, y compris la nouvelle Twingo inspirée de la toute première. À la fois un pari pour la marque qui compte sur l’effet coup de cœur pour vendre du zéro-émission, et une décision qui divise les nostalgiques en deux catégories : ceux qui sauront s’en accommoder, et les autres… Tant que l’État participe à l’acquisition pour fixer le prix d’appel à moins de 16 000 €, la nouvelle venue pourrait bien connaître un succès commercial historique digne de celui de la Zoe…

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