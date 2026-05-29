Renault Twingo VS Citroën e-C3 : le duel des citadines françaises électriques à moins de 20 000 €.
3. Une Renault Twingo au style qui fait mouche
Légèrement moins chère, mieux équipée et disposant d’un plus fort pouvoir de séduction et d’un comportement un peu plus dynamique, la Renault Twingo remporte ce match. Alors oui, la C3 est plus accueillante, plus confortable et pratique au quotidien, mais cela ne suffit pas, car elle pâtit d’une dotation moins riche et d’une consommation supérieure qui la pénalise au moment du verdict final.
|Renault Twingo E-Tech Evolution
|Citroen e-C3 You
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|--
|Consommation : relevés Caradisiac
|--
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|12,1 /20
|11 /20
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