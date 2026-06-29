Dacia Sandero : à partir de 13 290 €

Pour ce prix on a quoi ? Une citadine 5 portes de 4,10 m, un moteur 3 cylindres 1.0 atmosphérique de 65 ch et une finition Essential qui n’oublie rien d’important puisqu’elle inclut la radio DAB Bluetooth, l’ordinateur de bord, les boucliers couleur carrosserie, la centralisation des portes à distance, les vitres électriques avant, la banquette arrière 1/3 - 2/3, le régulateur/limiteur de vitesse et l’aide au parking arrière.

Ce qu’en pensent nos essayeurs : en dépit de l’absence de turbo et d’un couple de 95 Nm seulement, le moteur suffit non seulement en ville et sur le réseau secondaire mais aussi sur route et autoroute où il maintient les 130 km/h sans souffrir ni se faire trop entendre. À condition d’éviter les dépassements et de ne pas être toujours à la bourre, pas d’inquiétude. Il permet donc déjà de profiter pleinement de cette citadine spacieuse. La consommation moyenne constatée de 6 l/100 km apparaît raisonnable, mais on écope d’un malus de 400 € à ne pas négliger.

Le conseil Caradisiac : agrémentez cette finition des options qui vous paraissent nécessaires telles que la clim (900 €) ou l’écran tactile avec réplication des smartphones (790 €). Si vous avez besoin des deux, préférez la finition Expression à 14 800 €. Et si vous souhaitez le turbo et ses 100 ch, pas plus taxés, la note dépasse à peine les 16 000 €.

Citroën C3 et Fiat Grande Panda : respectivement 15 990 € et 15 900 € (prix web)

Pour ce prix, on a quoi ? Fabriqués tous deux sur la même base, ces petits SUV cousins de 4 m de long proposent d’emblée des moteurs 3 cylindres 1.2 turbo essence (à chaîne de distribution). Si la dotation de série comprend la clim et les radars de recul notamment, elle impose de disposer d’un smartphone pour avoir la musique via une application. Un peu mesquin.

Ce qu’en pensent nos essayeurs : avec 100 ch et surtout 205 Nm de couple ces modèles à l’aise sur tous les terrains satisferont les éternels pressés ou ceux qui cherchent simplement du confort de conduite. Ils sont par ailleurs confortablement amortis et plutôt spacieux au regard du gabarit, mais un peu austères en entrée de gamme, surtout le Citroën. Le malus n’est pas exagéré mais notable : 540 €.

Le conseil Caradisiac : faute de pouvoir corriger les mesquineries d’équipement côté système audio, il va falloir se contenter de ces modèles d’entrée de gamme ou aller voir ailleurs. Pensez également à la Fiat Pandina, ex Panda 3, pas beaucoup moins chère au catalogue mais qui a droit à de grosses promos. Légère, microhybride, confortable, elle aura aussi besoin d'un système audio en finition de base, mais un accessoire de centre-auto pourra suffire.

Renault Twingo E-Tech : à partir de 15 870 € (Bonus de 3 620 € déduit)

Pour ce prix, on a quoi ? Une citadine de 3,78 m à cinq portes, délicieusement néorétro, à moteur électrique de 80 ch, et un équipement décent comprenant instrumentation numérique 7’’, système multimédia de 10’’ avec réplication smartphone, régulateur de vitesse, freinage auto d’urgence, frein de parking automatique, sièges arrière coulissants individuellement, siège conducteur réglable en hauteur, clim manuelle, radar de recul et câble de recharge mode 3.

Ce qu’en pensent nos essayeurs : faute d’une autonomie supérieure à 150 km sur les grands axes, la nouvelle Twingo s’adresse à ceux qui ne comptent pas voyager mais rouler à 2€/100 km en chargeant à domicile. L’auto a du charme et se montre pratique, confortable, et à l’aise sur tous les terrains même si l’insonorisation des bruits de roulement est perfectible.

Le conseil Caradisiac : si la dotation de base est déjà correcte, n’oubliez pas l’option chargeur DC (50 kW), tout de même pratique pour ravitailler de 10 à 80 % en 30 minutes et se lancer dans une excursion exceptionnelle. Il est inclus dans pack « Advanced Charge » à 500 € comprenant également le chargeur triphasé 11 kW qui réduit le temps de charge en courant alternatif AC de 4 h 05 à 2 h 35.