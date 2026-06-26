En bref :

Version GPL de la Cio

Uniquement en boîte auto

À partir de 21 900 €

À la suite d’un démarrage compliqué, le GPL n’a jamais réussi à s’imposer comme carburant alternatif. À ce jour, nous comptons 1 500 points de vente (sur 10 800 stations en France), soit une station dans un rayon de 60 km environ. Quant à l’offre automobile, les constructeurs ne se bousculent pas. Vous n’avez le choix qu’entre Dacia et Renault.

En plus du Captur et du Symbioz, la dernière Clio adopte cette carburation, comme l’ancienne génération. Cela permet de cumuler un coût d’utilisation peu élevé et un prix d’achat raisonnable.

À ce sujet, Renault a décidé d’afficher au même prix la version essence (TCe 115) et son homologue GPL. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, cette dernière n’est pas sujette au malus. Seulement, cette Clio GPL est obligatoirement associée à la transmission automatique EDC. Elle ne peut donc être la moins chère de la gamme et s’affiche à partir de 21 900 €.

L’Eco-G 120 ch adopte le bloc 1.2 à trois cylindres, d’une puissance de 120 ch développant 200 Nm de couple, étrenné sous le capot de la Dacia Sandero. Assez vibrant au ralenti, ce moteur se fait plutôt discret, notamment lors des accélérations. Sans être un foudre de guerre, il ne manque pas de bonne volonté et suffit amplement pour les trajets quotidiens. Vous ne manquerez jamais de ressources lors des relances, mais peut-être de réactivité.

En cause, la boîte automatique EDC qui privilégie les bas régimes pour faire baisser les consommations tout en nécessitant d’un petit temps de latence pour réagir. Pour pallier ce désagrément, il est préférable d’évoluer en mode Sport afin d’éviter ces bas régimes et la nécessité de rétrograder. En contrepartie, la réponse plus franche de la pédale d’accélérateur devient moins agréable en ville.

Près de 7,5 l/100 km en conduite paisible

Évoluer en brûlant du GPL procure-t-il des sensations différentes ? Si le passage de l’essence au gaz provoque quelques vibrations au ralenti, l’agrément de conduite reste identique. En revanche, c’est lors du passage à la pompe que la différence se fait sentir. Affiché à environ 1 € le litre, le GPL reste imbattable (si l’on excepte l’E85), notamment face à l’essence qui s’affiche actuellement 1,90 € sur le territoire (SP95-E10). Tout en étant moins cher, le GPL a l’avantage de rester stable.

Il ne faut pas croire pour autant que vous roulez pour deux fois moins cher. Un moteur fonctionnant au GPL a davantage d’appétit, de l’ordre de 20 % environ. Lors de notre essai, à rythme paisible et sans autoroute, nous avons relevé une consommation moyenne de 7,4 l/100 km. Une version TCe 115 ch EDC s’établit à 6,2 l/100 km, la différence reste cohérente.

La force du GPL réside également dans sa bicarburation puisque la Clio GPL évolue aussi en essence. En plus du réservoir de sans-plomb de 39 litres, celui enfermant le gaz cube 50 litres, soit 10 litres de plus que l’ancienne Clio. Au total, Renault évoque une autonomie de 1 450 km, un chiffre digne d’une routière carburant au gazole. Ce n’est pas un hasard si Renault a augmenté le volume du réservoir de GPL, le but est de retenir la clientèle encore attachée au diesel, variante indisponible sur la Clio VI.

Gros réservoir, mais petit coffre

Ce que la Clio gagne en autonomie, elle le perd en coffre. La bonbonne de gaz, située à la place de la roue de secours (qui devient indisponible au passage), prend de la place et relève le plancher. Alors que le coffre d’une Clio TCe 115 ch cube 391 litres, celui de l’Eco-G n’offre plus que 260 litres, c’est un tiers de moins ! C’est LE défaut de cette déclinaison.

Pour le reste, la polyvalente conserve ses fondamentaux. L’intérieur, bien présenté, profite d’un bon niveau d’équipement (notamment sur cette finition Techno) et accueille dans de bonnes conditions deux adultes à l’arrière. Les trains roulants, particulièrement soignés, conjugués à un amortissement très bien calibré, profitent au comportement routier, dynamique et sain en toutes circonstances. Cerise sur le gâteau, cette tenue de route ne s’obtient pas au détriment du confort, également d’un très bon niveau.