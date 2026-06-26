Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Clio 6

Essai

La version Eco-G 120 ch est la meilleure des Renault Clio, à un détail près

Dans Ecologie / Electrique / Autres énergies

Julien Bertaux

0  

5. Fiche technique de la Renault Clio VI Eco-G 120 ch

 

La version Eco-G 120 ch est la meilleure des Renault Clio, à un détail près

 

Les chiffres clés

Renault Clio 6 VI 1.2 ECO-G 120 TECHNO EDC
Généralités  
Finition TECHNO
Date de commercialisation 05/05/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,11 m
Largeur sans rétros 1,76 m
Hauteur 1,45 m
Empattement 2,59 m
Volume de coffre mini 391 L
Volume de coffre maxi 1 176 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 349 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Biocarburant essence GPL
Puissance fiscale 6 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 120 ch
Couple 200 Nm
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10.3 s
Volume du réservoir 39 L
Emissions de CO2 123 g/km (wltp)
Bonus malus max 260
Page précédente

Photos (18)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Renault Clio 6

Renault Clio 6

SPONSORISE

Essais Renault Clio 6

Voir tous les essais Renault Clio 6

Comparatifs Renault Clio 6

Voir tous les comparatifs Renault Clio 6

Guides d'achat Citadine

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Renault Clio 6

Voir toute l'actu Renault Clio 6