La version Eco-G 120 ch est la meilleure des Renault Clio, à un détail près

3. Notre avis sur la Renault Clio VI Eco-G 120 et son prix
La concurrence : sa cousine technique
Puisque deux marques proposent actuellement une offre GPL, l’étude de marché est simple. Par rapport à la Dacia Sandero Eco-G 120 ch avec laquelle elle partage la mécanique, la Clio est bien plus chère. La Roumaine est facturée à partir de 17 750 €, difficile de faire mieux. Pour ceux qui recherchent l’économie avant tout, elle est tout indiquée. A contrario, la Clio distille un meilleur agrément de conduite (comportement, amortissement…) et une technologie embarquée supérieure.
À retenir : qui dit mieux ?
Pourquoi choisir une Clio essence ? Pour son prix inférieur de 2 000 € (à partir de 19 900 €) et pour les automobilistes réfractaires à la boîte automatique. Hormis cela, il n’y a aucune raison de ne pas choisir cette version GPL. Affichée au même prix que la Clio TCe 115 ch EDC, elle permet en plus d’économiser le malus tout en remplissant son réservoir pour un prix imbattable. Bien sûr, la surconsommation de l’ordre de 20 % n’est pas à écarter, mais l’économie reste très pertinente tout en profitant d’une grande autonomie en cumulant les deux sources d’énergie. Cette Clio est-elle parfaite pour autant ? Non, car son volume de coffre est amputé d’un tiers, ce qui est dommage.
Caradisiac a aimé
- Aucun surcoût à l’achat
- Le malus nul
- Le comportement routier
- Le confort de suspension
- L’autonomie totale
- Le réservoir de GPL plus grand…
Caradisiac n’a pas aimé
- Mais qui grève sérieusement le volume du coffre
- La boîte automatique imposée
- La boîte EDC qui manque de réactivité
- Les vibrations du moteur au ralenti
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|VI 1.2 ECO-G 120 TECHNO EDC
|123 (wltp)
|25 900 €
|€
|VI 1.2 ECO-G 120 ESPRIT ALPINE EDC
|125 (wltp)
|28 100 €
|€
|VI 1.2 ECO-G 120 EVOLUTION EDC
|122 (wltp)
|21 900 €
|€
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