4. Renault Clio VI Eco-G 120 ch : au même prix que l’essence, le malus en moins
Puisque la concurrence est presque inexistante, la Renault Clio Eco-G 120 ch EDC, proposée à partir de 21 900 €, est comparée à la Clio TCe 115 ch EDC, affichée au même prix. Seulement, le GPL permet d’économiser 210 € de malus.
Elle peut aussi être opposée à la Dacia Sandero Eco-G 120 ch, avec qui elle partage la mécanique, mais ne peut la suivre côté tarif : à partir de 17 750 €.
|Renault Clio Eco-G
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,7 /20
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