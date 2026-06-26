Puisque la concurrence est presque inexistante, la Renault Clio Eco-G 120 ch EDC, proposée à partir de 21 900 €, est comparée à la Clio TCe 115 ch EDC, affichée au même prix. Seulement, le GPL permet d’économiser 210 € de malus.

Elle peut aussi être opposée à la Dacia Sandero Eco-G 120 ch, avec qui elle partage la mécanique, mais ne peut la suivre côté tarif : à partir de 17 750 €.