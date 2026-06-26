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Renault Clio 6

Essai

La version Eco-G 120 ch est la meilleure des Renault Clio, à un détail près

Dans Ecologie / Electrique / Autres énergies

Julien Bertaux

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4. Renault Clio VI Eco-G 120 ch : au même prix que l’essence, le malus en moins

 

La version Eco-G 120 ch est la meilleure des Renault Clio, à un détail près

Puisque la concurrence est presque inexistante, la Renault Clio Eco-G 120 ch EDC, proposée à partir de 21 900 €, est comparée à la Clio TCe 115 ch EDC, affichée au même prix. Seulement, le GPL permet d’économiser 210 € de malus.

Elle peut aussi être opposée à la Dacia Sandero Eco-G 120 ch, avec qui elle partage la mécanique, mais ne peut la suivre côté tarif : à partir de 17 750 €.

 

Renault Clio Eco-G
Budget
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Pratique
  • 6.22
  • 6.22
  • 6.22
  • 6.22
  • 6.22
 
Rapport prix/équipements
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
  • 8.33
 
Sur la route
  • 8.89
  • 8.89
  • 8.89
  • 8.89
  • 8.89
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Note globale : 14,7 /20
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