Beaucoup de marques aimeraient être comme Renault en ce moment. En effet, le constructeur losange, qui a récemment fait évoluer sa gamme thermique tout en développant les modèles électriques, connait des chiffres de vente excellents.

En effet, la Clio continue de représenter le modèle préféré des Français et la R5, s’est imposée comme un modèle incontournable du marché de l’électrique. Mais au-delà de ces chiffres, la Clio de dernière génération et la R5 représentent des partis pris stylistiques et techniques bien différents.

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Ainsi, la R5 a été le premier modèle électrique de Renault de la marque à jouer le côté néo-rétro. Et la recette a fonctionné puisqu’elle a séduit bon nombre d’automobilistes. Il faut dire qu’elle a tout pour plaire avec un énorme côté sympathie. Cela passe ainsi par une bouille rigolote, de nombreux clins d’œil aux anciennes générations de R5, mais aussi quelques détails bien trouvés comme l’indicateur de charge en forme de « 5 » sur le capot.

Philosophie radicalement différente pour la dernière, qui a été complètement repensée sous les ordres de Gilles Vidal, désormais reparti chez Stellantis. Si le passage de la Clio 4 à la 5ᵉ était considéré comme timoré, on ne peut pas en dire de même de celle-ci, qui rompt radicalement avec le passé. La Clio gagne en personnalité, en prestance aussi avec notamment une large calandre remplie de losanges, des projecteurs de forme inédite et une signature lumineuse en forme de C. Même tendance à l’arrière avec des feux en deux parties.

À l’intérieur, moins d’originalité et on trouve de nombreux points communs entre les deux. Ainsi, à bord de la Clio, on découvre une double dalle numérique composée notamment d’un écran multimédia de 10 pouces fonctionnant grâce à l’excellent système d’exploitation fourni par Google, qui fait de lui l’un des meilleurs du marché. Il côtoie une instrumentation numérique de 10 pouces. Même si la partie haute de la planche de bord est en plastique dur, la zone intermédiaire est nettement plus qualitative avec du tissu moucheté du meilleur effet, que l’on retrouve aussi sur les contre-portes qui disposent d’une pièce en plexiglas rétroéclairé, qui apporte une touche qualitative. Bon point également concernant le couvercle aimanté du porte-gobelet.

Comme c’est le cas de l’extérieur, la R5 met en avant à son bord quelques clins d’œil au passé. Ainsi, la double dalle numérique rectangulaire ressemble à celle du modèle originel. Elle se compose de deux écrans : le multimédia mesure 10 pouces, fonctionnant aussi grâce à Google comme celui de la Clio. L’instrumentation numérique mesure entre 7 et 10 pouces suivant les finitions. La partie droite du bandeau reçoit un traitement faisant référence à la première R5, tout comme les sièges ou le pavillon de toit.

Budget : prime à l’achat pour la Clio et à la R5 pour le coût à l’usage.

La Clio en hybrid 160 ch est commercialisée à partir de 24 600 € et il faudra compter 27 600 € en finition techno. La Renault 5 dotée de la batterie de 52 kWh et du moteur de 150 ch est vendue au minimum 28 370 € et 30 370 € en finition techno. Mais attention, ces tarifs prennent en compte l’aide gouvernementale de 3 620 €. Sans cette dernière, la R5 frôle les 34 000 € (33 990 €), soit une différence plus que conséquente de 6 390 €.

Mais attention, il faut prendre en compte également, le cout d’usage et dans ce domaine, la R5 prend clairement les devants. Ainsi, alors que le prix moyen de SP95 E10 est de 2/l, le coût de la recharge publique est compris entre 0,47 et 0,60 € /kW suivant la vitesse et c’est encore moins cher à domicile (en moyenne 0,20 €). Ainsi, il vous en coûtera près de 10 € pour parcourir 100 km avec la Clio contre seulement 3 € pour la R5 en rechargeant à domicile.

À noter également que la R5 devrait disposer d’une excellente valeur de revente à l’avenir, même supérieure à celle de la Clio.

Aspects pratiques : la taille a des conséquences

Pour ce qui est des aspects pratiques, il n’y a pas de miracle. La Renault 5 est nettement plus petite que la Clio. Elle mesure en effet 3,92 m alors que sa sœur thermique affiche une longueur de 4,11 m. Cette différence a forcément des conséquences en matière d’habitabilité et de volume de coffre. Ainsi, aux places arrière de la R5, des adultes se sentiront à l’étroit, que ce soit au niveau de l’espace aux jambes ou de la garde au toit, tous les deux vraiment limites, et cet espace est plus destiné à des enfants ou à du dépannage. C’est nettement moins le cas à bord de la Clio, même si cette dernière n’est pas la citadine la plus accueillante.

Même constat pour le volume de chargement avec 277 litres pour la R5 contre 309 litres pour la Clio.

Équipement : presque identique et c’est logique.

Pour ce comparatif, nous avons choisi de prendre nos deux modèles dans des finitions équivalentes, à savoir « Techno » qui représentent dans les deux cas le second niveau de ces deux gammes avec l’hybrid 160 ch et l’électrique de 150 ch. Logiquement, la dotation est quasi identique. Ainsi, dans les deux cas, vous bénéficierez de la sellerie tissu, des projecteurs Full LED, de la caméra de recul, du système multimédia 10 pouces, de la climatisation automatique, de l’accès et du démarrage sans clé, des vitres arrière surteintées, du régulateur de vitesse adaptatif, du contrôle de la pression des pneus ou de la commutation automatique des projecteurs.

Toutefois, chacune dispose de certaines spécificités comme la taille des roues (16 pouces pour la Clio contre 18 pour la R5) ou la présence de cette dernière de la recharge par induction.