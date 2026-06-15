Renault 5 VS Renault Clio : le match de vos voitures préférées

3. La Renault R5 se prend les pieds dans la prise...
Plus grande, plus polyvalente, que ce soit au niveau des aspects pratiques ou même du comportement routier, la Clio ne souffre pas en effet du fil à la patte qui caractérise toutes les électriques. Alors oui, il est bien difficile de résister aux charmes de la R5, mais cela signifie également faire des concessions. Elle est parfaite en seconde voiture ou pour un usage urbain, mais si vous privilégiez la polyvalence, le choix logique sera la Clio.
|Renault Clio 6 hybrid 160 ch Techno
|Renault 5 Techno 52 kWh
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|--
|Consommation : relevés Caradisiac
|--
|Courroie de distribution/chaîne
|--
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|--
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|--
|Réseau propriétaire
|--
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|--
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|--
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|--
|Système de récupération d'énergie
|--
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|--
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|--
|Note globale :
|13,9 /20
|13,1 /20
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