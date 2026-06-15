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Renault 5 VS Renault Clio : le match de vos voitures préférées

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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3. La Renault R5  se prend les pieds dans la prise...

 

Renault 5 VS Renault Clio : le match de vos voitures préférées

Plus grande, plus polyvalente, que ce soit au niveau des aspects pratiques ou même du comportement routier, la Clio ne souffre pas en effet du fil à la patte qui caractérise toutes les électriques. Alors oui, il est bien difficile de résister aux charmes de la R5, mais cela signifie également faire des concessions. Elle est parfaite en seconde voiture ou pour un usage urbain, mais si vous privilégiez la polyvalence, le choix logique sera la Clio.

Renault Clio 6 hybrid 160 ch Techno Renault 5 Techno 52 kWh
Budget
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Pratique
  • 5.89
  • 5.89
  • 5.89
  • 5.89
  • 5.89
  • 5.42
  • 5.42
  • 5.42
  • 5.42
  • 5.42
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
 
Sur la route
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.44
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Autonomie --
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
 
Note globale : 13,9 /20 13,1 /20
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