Renault 5 VS Renault Clio : le match de vos voitures préférées

Plus grande, plus polyvalente, que ce soit au niveau des aspects pratiques ou même du comportement routier, la Clio ne souffre pas en effet du fil à la patte qui caractérise toutes les électriques. Alors oui, il est bien difficile de résister aux charmes de la R5, mais cela signifie également faire des concessions. Elle est parfaite en seconde voiture ou pour un usage urbain, mais si vous privilégiez la polyvalence, le choix logique sera la Clio.

Renault Clio 6 hybrid 160 ch Techno Renault 5 Techno 52 kWh Budget















Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur







-- Consommation : relevés Caradisiac







-- Courroie de distribution/chaîne







-- Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Pratique















Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) --







Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) --







Réseau propriétaire --







Rapport prix/équipements















Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Sur la route















Agrément moteur















Agrément boîte







-- Amortissement















Dynamisme















Emissions polluantes à l'usage







-- Insonorisation















Maniabilité















Performance















Position de conduite















Sécurité















Degré maximal d'autonomie















Freinage















Systèmes de sécurité















Visibilité périphérique















Autonomie --







Système de récupération d'énergie --







Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) --







Autonomie : données constructeur (parcours mixte) --







Note globale : 13,9 /20 13,1 /20 Explication des critères de notation