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Renault 5 VS Renault Clio : le match de vos voitures préférées

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

24  

4. Les fiches techniques respectives de la Renault Clio hybrid 160 ch et de la R5 52 kWh

 

Renault 5 VS Renault Clio : le match de vos voitures préférées

Les chiffres clés

Renault Clio 6 VI 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO Renault R5 (2e Generation) II E-TECH ELECTRIQUE 150 AUTONOMIE CONFORT TECHNO 52 KWH
Généralités    
Finition TECHNO TECHNO
Date de commercialisation 23/10/2025 21/05/2024
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 4,11 m 3,92 m
Largeur sans rétros 1,76 m 1,80 m
Hauteur 1,45 m 1,49 m
Empattement 2,59 m 2,54 m
Volume de coffre mini 309 L 277 L
Volume de coffre maxi 1 094 L 959 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 391 Kg 1 524 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Hybride essence électrique Electrique
Puissance fiscale 6 CV 5 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique --
Cylindrée 1 789 cm3 --
Puissance moteur 156 ch 150 ch|trs/min
Couple 170 Nm à 3 500 trs/min 245 Nm
Boîte de vitesses Automatique --
Nombre de rapports 6 --
Roues motrices AV --
Autonomie en électrique combinée -- 411 km
Capacité batterie -- 52 kWh
Type batterie -- Lithium-ion Li
Performances / consommation    
Vitesse maximum 180 km/h 150 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.3 s 8 s
Volume du réservoir 39 L --
Emissions de CO2 90 g/km (wltp) 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO -4000
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