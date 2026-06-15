Renault 5 VS Renault Clio : le match de vos voitures préférées

4. Les fiches techniques respectives de la Renault Clio hybrid 160 ch et de la R5 52 kWh
Les chiffres clés
|Renault Clio 6 VI 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO
|Renault R5 (2e Generation) II E-TECH ELECTRIQUE 150 AUTONOMIE CONFORT TECHNO 52 KWH
|Généralités
|Finition
|TECHNO
|TECHNO
|Date de commercialisation
|23/10/2025
|21/05/2024
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,11 m
|3,92 m
|Largeur sans rétros
|1,76 m
|1,80 m
|Hauteur
|1,45 m
|1,49 m
|Empattement
|2,59 m
|2,54 m
|Volume de coffre mini
|309 L
|277 L
|Volume de coffre maxi
|1 094 L
|959 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|1 391 Kg
|1 524 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Electrique
|Puissance fiscale
|6 CV
|5 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|--
|Cylindrée
|1 789 cm3
|--
|Puissance moteur
|156 ch
|150 ch|trs/min
|Couple
|170 Nm à 3 500 trs/min
|245 Nm
|Boîte de vitesses
|Automatique
|--
|Nombre de rapports
|6
|--
|Roues motrices
|AV
|--
|Autonomie en électrique combinée
|--
|411 km
|Capacité batterie
|--
|52 kWh
|Type batterie
|--
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|150 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.3 s
|8 s
|Volume du réservoir
|39 L
|--
|Emissions de CO2
|90 g/km (wltp)
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
|-4000
Photos (49)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération