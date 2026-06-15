Renault 5 VS Renault Clio : le match de vos voitures préférées

Les Clio et R5 sont des citadines, mais leurs carburations sont bien différentes. La première est disponible en essence et hybride avec des moteurs dont les puissances oscillent entre 115 et 160 ch, tandis que la seconde est bien évidemment uniquement disponible en 100% électrique avec trois moteurs (95, 120 et 150 ch). Aujourd’hui, nous avons décidé de les confronter dans leurs configurations les plus puissantes.

Cette nouvelle génération de Clio a progressé par rapport à la précédente génération, qui était déjà l’une des meilleures citadines du marché. La nouvelle s’améliore dans tous les domaines avec notamment de gros progrès en matière d’insonorisation, que ce soit des bruits de roulement ou d’air. Elle offre des prestations très proches de celles du segment supérieur. La motorisation hybride de 160 ch représente le haut de gamme. Mis à part les versions sportives, c’est la première fois qu’une Clio est aussi puissante. Cette technologie est devenue un classique chez Renault. Elle se compose toujours d’un 4 cylindres 1.8 à injection directe et cycle Atkinson. L’ensemble est toujours couplé au tandem électromoteur/alterno-démarreur alimenté par une batterie à la capacité accrue de 0,2 kWh, soit 1,4 kWh. Une technologie qui permet de rouler aisément en tout électrique. Malheureusement, la boîte à crabots vient toujours plomber l’ambiance. Pas à allure cool, où les passages de vitesses restent ultra-doux voire quasi imperceptibles, mais quand on a besoin de tonus : la lenteur de la montée des rapports donne l’impression que la transmission tarde à changer de rapports et cette sonorité est aussi présente lors des phases de recharge de la batterie.

Pas ce type de problème avec la R5, qui se veut plus silencieuse, même si les bruits de roulement sont plus importants en raison des jantes 18 pouces. Ces dernières ont également des répercussions en matière de confort avec un amortissement plus ferme. Étonnamment plus lourde que sa rivale (1 524 kg contre 1 391 kg) en raison du poids des batteries, la R5 est très loin d’être ridicule en matière de dynamisme grâce au positionnement de la batterie dans le plancher. Elle profite par ailleurs de la tonicité du bloc électrique pour revendiquer un couple de 245 Nm contre 170 Nm pour la Clio. Il en résulte des accélérations un peu plus punchy sur la R5 avec 8s pour abattre le 0 à 100 km/h contre 8,3 s pour la Clio.

Alors, bien évidemment l’autonomie de la Clio est largement supérieure puisqu’elle peut dépasser les 800 km grâce à une consommation réduite de 4,7 l/100 km lors de notre essai, ce qui lui procure une vraie polyvalence. Et c’est justement LE gros point noir de la Renault 5, qui, avec sa batterie de 52 kWh, est capable de parcourir en théorie 411 km en une seule charge. Toutefois, la réalité est un peu différente puisque nous avons relevé une moyenne de 15,2 kW/100 km soit une autonomie réelle d’environ 350 km. Et à cela, il faut bien évidemment prendre en compte le temps de recharge de la batterie de la R5. Il vous faudra compter 30 minutes pour récupérer de 15 à 80 %, ce qui est loin d’être la référence de la catégorie. Alors forcément, en termes de polyvalence, la R5 ne peut rivaliser avec la Clio qui peut devenir la première voiture du foyer, ce qui n’est pas le cas de la R5.