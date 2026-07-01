Lors de son lancement fin 2024, personne n’avait prévu un tel engouement autour du Symbioz. Alors certes, celui-ci partait sur de bonnes bases puisqu’il reprenait de très nombreux éléments du Captur, qui est l’un des SUV urbains favoris des conducteurs français, mais les ventes du Symbioz ont dépassé les espérances. Et ce n’est pas l’arrivée de cette motorisation GPL, qui va mettre fin à ce phénomène.

Car, en effet, le GPL est le carburant parfait pour ceux qui font attention à leur budget. Ainsi, depuis 2020, plus de 300 000 véhicules GPL ont déjà été écoulés en Europe. L’attractivité est indéniable, comme le prouvent les ventes en forte progression des Clio et Captur GPL, qui ont augmenté respectivement de 35 et 28 %.

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Le GPL, le carburant défiant les crises

Et le facteur-clé est bien évidemment le prix au litre nettement inférieur aux autres carburants. Même au plus fort de la crise du détroit d’Ormuz, il a ainsi rarement dépassé les 1€/litre ou de peu. Globalement la différence avec le SP95 E10 s’établit à 1 €. Très loin d’être négligeable. Renault estime ainsi que les économies pour le propriétaire d’un Symbioz GPL parcourant 15 000 km/an peuvent aller jusqu’à 500 €. En ce qui concerne le réseau, il y a actuellement 1 600 stations en France, ce qui permet d’avoir une bonne capillarité avec une station tous les 50 km.

Un style qui plait

Le Symbioz n’a donc pas attendu le GPL pour connaître le succès, car il dispose de plusieurs atouts. Il y a ainsi le style extrêmement proche du Captur restylée notamment la partie avant qui est strictement identique avec notamment une calandre en deux parties, l’une verticale et l’autre en biais, mais aussi des feux de jours similaires. Avec une longueur supérieure de 17 cm à celle du Captur, le Symbioz mesure donc 4,41 m de long. Ces mensurations ont naturellement des conséquences sur le design en particulier de la partie arrière, qui est spécifique avec une vitre de custode inédite.

Toutefois, l’augmentation de la longueur n’implique pas un accroissement de l’empattement puisque celui-ci reste identique au Captur. Résultat, l’habitabilité reste similaire. Elle est intéressante, mais loin d’être la meilleure du segment. Mais, bonne nouvelle, il conserve un atout non négligeable avec sa banquette arrière coulissante sur 16 cm.

14 litres de moins dans le coffre et la disparition de la roue de secours

Le Symbioz conserve aussi l’un des atouts du Captur à savoir sa banquette coulissante sur 16 cm. Finalement, c’est le coffre qui profite de ces nouvelles dimensions avec un volume oscillant entre 492 et 624 litres et même 1 582 litres une fois tous les sièges rabattus. Toutefois, la mise en place de l’installation GPL n’a pas beaucoup d’impacts sur les aspects pratiques puisque cette version ne perd que 14 litres par rapport aux autres déclinaisons avec un volume de coffre variant 478 à 610 litres. Autre conséquence, l’installation du réservoir GPL entraîne la disparition de la roue de secours, ce qui peut être pénalisant dans certaines situations.

Aux places avant, aucune surprise parce qu’on retrouve intégralement la planche de bord du Captur. Elle se compose d’une instrumentation numérique de 10 pouces sur les finitions hautes, mais aussi d’un écran multimédia vertical de 10,4 pouces, qui fait appel, comme c’est devenu une habitude, à Google, un gage de fluidité et de facilité d’usage. Il intègre tous les services de Google. Le dessin de la planche de bord est classique, mais les rangements sont très nombreux à bord et la qualité des matériaux est dans la très bonne moyenne de la catégorie. Quelques modifications sont spécifiques à cette version GPL comme le petit bouton à gauche du volant ou les autonomies ou les consommations de chaque carburation présentes sur l’instrumentation.

Deux carburants, même confort d’utilisation

Le GPL est une technologie bien connue dans le groupe Renault puisqu’il est utilisé également chez Dacia avec beaucoup de succès. Aujourd’hui, après le Captur, Renault étend donc sa gamme GPL à la Clio et donc à ce Symbioz. Pour ces derniers modèles, il s’agit de la même mécanique : le 1.2 3 cylindres 120 ch dont certaines pièces ont été légèrement revues pour augmenter leur résistance pour le GPL. Il dispose d’un couple de 200 Nm et est uniquement associé à une boîte manuelle à 6 rapports, pas de transmission automatique, même en option. Les performances sont modestes avec un à 100 km/h abattu en 12 secondes.

Pour alimenter ce groupe motopropulseur, Renault a donc installé un second réservoir dédié au GPL d’une contenance de 50 litres. Grâce à ces deux réservoirs, Renault annonce une autonomie de 1 500 litres.

À la conduite, rien ne ressemble plus à un Symbioz qu’à un Symbioz. Comprenez par là qu’il n’y a aucune différence à la conduite. Le SUV de Renault se révèle toujours aussi agréable à conduire avec un bon confort, une insonorisation des bruits d’air et de roulement efficace. C’est clairement un excellent compagnon de voyage pour une famille, même si ce n’est pas le plus dynamique du segment. Pas de changement non plus concernant le tempérament du 3 cylindres avec toujours quelques vibrations et une sonorité un peu trop présente lors des phases d'accélération.

L’introduction du GPL est totalement transparente pour le conducteur, qui ne ressent aucun changement dans les permutations de carburation. C’est vous, qui déciderez donc du moment en appuyant sur le bouton situé en bas à droite du volant. Ensuite, vous profiterez d’une instrumentation spécifique indiquant les consommations et les autonomies respectives de chaque carburant. Une vraie bonne idée. Toutefois, le GPL n’a pas que des avantages. Ainsi, il faudra composer avec une surconsommation d’environ 23 % par rapport à de l’essence classique. Ainsi, lors de notre essai, nous avons relevé une moyenne de 7 l/100 km en SP95 et donc aux environs de 8,4-8,5l/100 km en GPL. Un écart significatif, mais qui est largement compensé par la différence de prix.