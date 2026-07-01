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Renault Symbioz

Essai

Vendu moins de 30 000 € et fonctionnant au GPL, le Renault Symbioz est-il une vraie bonne affaire !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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5. La fiche technique du Renault Symbioz GPL

 

Vendu moins de 30 000 € et fonctionnant au GPL, le Renault Symbioz est-il une vraie bonne affaire !

Les chiffres clés

Renault Symbioz 1.2 ECO-G 120 TECHNO
Généralités  
Finition TECHNO
Date de commercialisation 01/04/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,41 m
Largeur sans rétros 1,79 m
Hauteur 1,57 m
Empattement 2,63 m
Volume de coffre mini 492 L
Volume de coffre maxi 1 582 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 406 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Biocarburant essence GPL
Puissance fiscale 6 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 120 ch
Couple 200 Nm
Boîte de vitesses Mécanique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 12.1 s
Volume du réservoir 48 L
Emissions de CO2 133 g/km (wltp)
Bonus malus max 818
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