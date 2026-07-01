Vendu moins de 30 000 € et fonctionnant au GPL, le Renault Symbioz est-il une vraie bonne affaire !

Le SUV Renault Symbioz est le grand frère du Renault Captur. SUV compact, il est plus habitable et plus familial que la Captur, certains disent qu’avec sa modularité (banquette fractionnable et coulissante), il est l’héritier du Scénic, d’autant plus qu’il conserve un bloc thermique comme l'ancien Scénic. Reste à savoir en fonction de la finition choisie (il y en a quatre), quel est le SUV Symbioz que nous vous conseillons ?