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Renault Symbioz

Essai

Vendu moins de 30 000 € et fonctionnant au GPL, le Renault Symbioz est-il une vraie bonne affaire !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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4. Renault Symbioz GPL- L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

 

Vendu moins de 30 000 € et fonctionnant au GPL, le Renault Symbioz est-il une vraie bonne affaire !

Le Renault Symbioz (120 ch, à partir de 29 900 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts qui comprend notamment

Dacia Bigster mhev (140 ch, à partir de 26 800 €)

 

Renault Symbioz GPL
Budget
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
  • 6.88
 
Pratique
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Rapport prix/équipements
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Sur la route
  • 6.89
  • 6.89
  • 6.89
  • 6.89
  • 6.89
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Note globale : 14,4 /20
Explication des critères de notation
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34

Le SUV Renault Symbioz est le grand frère du Renault Captur. SUV compact, il est plus habitable et plus familial que la Captur, certains disent qu’avec sa modularité (banquette fractionnable et coulissante), il est l’héritier du Scénic, d’autant plus qu’il conserve un bloc thermique comme l'ancien Scénic. Reste à savoir en fonction de la finition choisie (il y en a quatre), quel est le SUV Symbioz que nous vous conseillons ?

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