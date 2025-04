SUV Renault Symbioz : lequel choisir ?

Aujourd’hui un guide d’achat un peu particulier, puisque le SUV Renault Symbioz que nous vous présentons ne dispose pour le moment que d’une seule motorisation à son catalogue (Full Hybrid E-Tech de 145 ch) alors que l’on attend deux nouvelles motorisations 1.2 micro-hybrides 115 et 140 ch qui arrivent dans quelques semaines. Malgré tout avec le bloc Full Hybrid de 145 ch, le Renault Symbioz est très bien équipé, c’est donc un bon choix si vous voulez l’acheter tout de suite et ne voulez pas attendre l’arrivée des autres motorisations.

Avec cette motorisation Full Hybrid E-Tech de 145 ch, on échappe au malus et si l’on pratique un peu d'écoconduite on peut réduire sa consommation. Revers de la médaille, le Renault Symbioz affiche un tarif assez élevé de 33 400 € en entrée de gamme, un tarif qui devrait baisser (entrée de gamme à 30 000 €) avec l’arrivée de la motorisation de 115 ch avec une nouvelle boîte EDC et celle de 140 ch avec boîte manuelle.

Quatre finitions au programme

Si vous ne voulez pas attendre la venue de ces deux motorisations, il est bon de savoir que les concessionnaires Renault pratiquent en ce moment même de belles ristournes (à condition de négocier bien sûr) sur le Renault Symbioz. Cette ristourne peut atteindre voire dépasser les 10 % sur certaines finitions. Des finitions il y en a quatre que nous détaillerons dans le chapitre les concernant et dès l’entrée de gamme (Evolution), le Renault Symbioz reçoit une belle dotation de série que ce soit sur le plan de la sécurité comme des aides à la conduite, mais aussi de la modularité et du confort.

Une âpre concurrence

Dans la catégorie des « petits » SUV compacts, le Renault Symbioz à fort à faire face à de nombreux concurrents dont la paire coréenne des Hyundai Kona et Kia Niro qui affichent des tarifs équivalents et les deux petits nouveaux de chez Stellantis que sont les Citroën C3 Aircross et Opel Frontera dont les tarifs sont nettement plus attractifs tout comme le Dacia Duster que l’on ne présente plus. Ce dernier est plus baroudeur et moins SUV que le Symbioz qui se contentera quant à lui de rouler sur le goudron, même s'il peut s'équiper en option du système Extended Grip. Il s'agit d'un antipatinage sophistiqué qui permet de se sortir d'une ornière ou d'éviter les patinages sur terrain meuble ou chaussée glissante.

Banquette coulissante de série

D’ailleurs face au Dacia Duster qui est nettement plus baroudeur, le Renault Symbioz se montre quelquefois à son avantage, pas en ce qui concerne le prix bien entendu, puisque pour le tarif d’un Symbioz d’entrée de gamme on a droit à un Duster haut de gamme, mais en ce qui concerne le volume de chargement il est devant et il dispose d’une banquette coulissante de série (mais attention lorsqu’elle est avancée, difficile de s’installer confortablement sur la banquette arrière), sur la route il est plus dynamique, il est aussi un peu plus soigné en ce qui concerne la présentation et la finition et son écran tactile d’infodivertissement s’avère plus rapide tandis que son comportement routier est plus dynamique, cependant quelquefois au détriment du confort.

Ne brillant pas forcément pour son innovation et son originalité le Renault Symbioz est un bon modèle qui séduira les familles qui ne peuvent se contenter d’un SUV urbain et ne veulent pas investir dans un modèle plus familial.