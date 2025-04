SUV Renault Symbioz : lequel choisir ?

Finition Evolution

Pour ceux qui ne veulent pas dépenser trop pour se déplacer, la finition d’entrée de gamme Evolution du Renault Symbioz peut être la bonne solution. Tout d’abord parce qu’elle permet de devenir propriétaire de ce modèle pour 33 400 € et qu’en plus elle est très bien dotée avec de nombreuses aides à la conduite et que celles-ci, si elles sont trop intrusives, peuvent être déconnectées rapidement avec le dispositif « My safety switch ». En entrée de gamme, le Symbioz reçoit la banquette coulissante sur 16 cm ce qui permet d’avoir une belle modularité, digne de celle d’un monospace. On a aussi droit à une climatisation automatique, un chargeur de smartphone par induction, une caméra de recul, un écran tactile d’infodivertissement de 10,4 pouces avec réplication Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Il y a aussi des projecteurs et des feux Full LED. Mais il faut se contenter en revanche d’une instrumentation numérique en 7 pouces et de simples enjoliveurs pour habiller les jantes en tôle.

Principaux équipements de la finition Evolution

Sécurité et aides à la conduite

Aide au parking arrière avec caméra de recul, airbags frontaux (passager avec désactivation), rideaux entre passagers/conducteur et latéraux avant/arrière

Alerte de distance de sécurité

Allumage automatique des phares avec capteur de luminosité

Assistant maintien dans la voie et alerte franchissement de ligne

Commutation automatique des feux de route/croisement

Essuie-glace automatique avec capteur de pluie

Freinage automatique d’urgence urbain, interurbain (avec détection voitures, piétons, cyclistes)

Frein de parking électrique avec fonction Autohold

My safety switch : personnalisation des ADAS (Advanced Driver Assistance System, autrement dit les aides à la conduite des véhicules)

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Régulateur & limiteur de vitesse

Système de surveillance de l’attention du conducteur

+

Antenne requin

Banquette arrière coulissante sur 16 cm, rabattable 1/3-2/3 avec 3 appuie-têtes

Carte Renault avec ouverture et démarrage mains-libres

Chargeur de téléphone à induction

Climatisation automatique

Console centrale fixe avec rangement et accoudoir

Deux prises USB-C et une prise 12 V à l’avant

Eclairage avant et arrière Full LED pure vision

Ecran digital 10,4 pouces avec réplication Android Auto et Apple CarPlay sans fil

Enjoliveurs 17 pouces Nymphea

Instrumentation conducteur digitale haute définition et personnalisable de 7 pouces

Mode Eco

Quatre lève-vitres électriques impulsionnels

Rétroviseurs extérieurs dégivrants

Siège conducteur réglable en hauteur

Système audio Arkamys classique avec 6 haut-parleurs

Tableau de bord avec bandeau supérieur décor gris métallique et bandeau inférieur injecté noir titane + Coiffe supérieure de planche de bord gainée

Vitres arrière latérales et lunette arrière surteintées

Volant réglable en hauteur et en profondeur couvert de textile Refined avec décors chromés

Finition Techno

Avec la finition Techno du Renault Symbioz, le SUV monte en gamme et se dote d’une instrumentation numérique de 10,2 pouces et de jantes alliage de 18 pouces. Mais ce ne sont pas les seuls équipements supplémentaires qui augmentent la facture de 2 000 €, on trouve aussi en série le système d’infodivertissement OpenR Link avec un écran 10,4 pouces et les services Google intégrés comme Google Maps et Google Assistant. Le siège passager devient réglable en hauteur, tandis qu’à l’arrière, les passagers ont droit à des prises USB-c et une prise 12 volts bien pratiques. Il y a aussi un plancher de coffre mobile, des poches aumônières au dos des sièges avant, des protections inférieures de porte en chrome satin et de nouvelles aides à la conduite pour faciliter les manœuvres de parking (Aide au parking avant/arrière et latéral) ou pour rester plus en sécurité avec la détection avant et arrière avec correction de trajectoire d’urgence.

Principaux équipements de la finition Techno (+ ceux de la finition Evolution)

Sécurité et aides à la conduite

Aide au parking avant/arrière et latéral

Détection avant et arrière avec correction de trajectoire d’urgence

+

Console centrale Flying console

Deux prises USB-C et une prise 12 V à l’arrière

Eclairage intérieur à LED

Instrumentation conducteur digitale haute définition et personnalisable de 10,2 pouces

OpenR Link avec écran 10,4 pouces : système multimédia connecté avec Google intégré incluant Google Maps et Google Assistant pendant 5 ans et pack infotainement (Google Play). Implique un forfait de données dédié, comme le partage de données avec un smartphone ou un abonnement avec Orange le partenaire de Renault.

Jantes alliage 18 pouces Gravity

Lèches vitres chrome satin

Miroir de courtoisie éclairé

Multi Sense, 4 modes de conduite

Plancher de coffre mobile

Poche aumônière au dos des sièges avant

Protections inférieures de porte chrome satin

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique (électrochrome) sans contour

Sièges conducteur et passager réglables en hauteur

Tableau de bord avec bandeau supérieur décor gris granit, bandeau inférieur gainé

Finition Esprit Alpine

Pour la finition Esprit Alpine qui habille le Renault Symbioz, les équipements supplémentaires sont d’ordre esthétique et ils sont pour la plupart spécifiques à cette finition. Si cela ne fait pas du Renault Symbioz un véhicule sportif comme le nom Alpine pourrait le suggérer, c’est agréable à l’œil. Outre des badges Esprit Alpine et une décoration intérieure mariant le bleu, le blanc et le rouge, le Renault Symbioz se dote de roues de 19 pouces, d’un bouclier avant spécifique avec une lame couleur gris mat et des skis avant et arrière, couleur gris mat. À bord, le conducteur peut positionner ses pieds sur un très beau pédalier sport en aluminium et se réchauffer les mains sur la jante du volant chauffant. Il faut cependant débourser 3 600 € de plus que la finition d’entrée de gamme pour s’équiper de la finition Esprit Alpine.

Principaux équipements de la finition Esprit Alpine (+ ceux de la finition Techno)

Badges Esprit Alpine sur ailes avant

Bandeau inférieur gainé textile avec drapeau bleu blanc rouge

Bandeau supérieur décor brossé bleu dégradé

Bouclier avant spécifique avec lame couleur gris mat

Jantes alliage 19 pouces Elixir

Lèches de vitre noir brillant

Marquage Alpine et drapeau bleu blanc rouge sur sièges avant

Pédalier sport en aluminium

Pommeau de levier de vitesse en textile enduit grainé

Protection inférieure de portes noir brillant

Skis avant et arrière couleur gris mat

Volant chauffant avec coutures bleu blanc rouge

Finition Iconic

La finition Iconic qui place le Renault Symbioz à 38 400 €, reprend certains éléments de la finition Esprit Alpine et dote le SUV d’un nombre important d’aides à la conduite supplémentaires alors qu’il était déjà très bien équipé à ce sujet avec les finitions inférieures. La finition Iconic s’équipe de série d’un hayon motorisé à ouverture mains-libres, de sièges avant chauffants et réglables électriquement et jantes alu de 19 pouces spécifiques. On peut aussi comme avec la finition Esprit Alpine s’équiper en option et pour 1 500 € du toit panoramique en verre opacifiant Solarbay.

Principaux équipements de la finition Iconic (+ ceux de la finition Esprit Alpine sauf éléments de style spécifique version Esprit Alpine)

Sécurité et aides à la conduite

Alerte sortie sécurisée des occupants + Avertisseur d’angle mort et de sortie de voie en cas de dépassement+ Avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière + Freinage automatique d’urgence en marche arrière + Régulateur de vitesse adaptatif intelligent

Active driver assist : régulateur de vitesse adaptatif intelligent + centrage dans la voie

Pack parking 360° (parking mains-libres + caméra 3D vision 360°)

+

Hayon motorisé avec ouverture mains-libres

Jantes alliage 19 pouces pulsar

Sièges avant chauffants

Siège conducteur à réglage électrique 6 voies et réglage manuel lombaire

Siège passager à réglage électrique 6 voies

Tableau de bord avec bandeau supérieur décor brossé gris dégradé