SUV Renault Symbioz : lequel choisir ?

La gamme du SUV Renault Symbioz évolue peu à peu et si pour le moment on a droit à une seule motorisation Full Hybrid de 145 ch, deux motorisations micro-hybrides se préparent. Il y a une motorisation 1.2 MHEV de 115 ch associée à une nouvelle boîte auto EDC et une motorisation 1.2 MHEV de 140 ch avec boîte manuelle qui arriveront bientôt. Si le bloc de 115 ch, peut être un peu juste pour le Renault Symbioz, le bloc de 140 ch pourrait être un bon choix si vous avez le temps d’attendre. Il devrait de plus bénéficier d’un tarif plus attractif que la version Full Hybrid, mais on ne sait pas encore s’il ne subira pas un petit malus.

MOTORISATION HYBRIDE

1.6 Full Hybrid E-Tech 145 ch

La motorisation hybride de 145 ch se compose d’un bloc essence de 90 ch associé à une boîte à crabots (technologie spécifique à Renault) et il est épaulé par un moteur électrique de 49 ch et un alternodémarreur de 24 ch servant également de générateur pour recharger la batterie de 1,26 kWh. Avec cette motorisation hybride à la puissance cumulée de 145 ch, le Renault Symbioz se comporte bien, avec un bon dynamisme et un confort très correct même si la suspension est un peu sèche sur les irrégularités de la chaussée. Le moteur se montre relativement discret (sauf si on le martyrise) et sur l’autoroute seuls quelques bruits d’air parasites apparaissent à partir des 130 km/h. La motorisation hybride permet de réduire la consommation de carburant en ville où elle s’affiche à 4 litres aux 100 km, sur la route ce sera 6,1 litres aux 100 km ce qui est très correct. En ville, le Renault Symbioz se comporte bien si l’on adopte une conduite souple. Une conduite apaisée qu’il conviendra d’adopter également sur la route et l’autoroute, car ce bloc hybride n’est pas un bloc sportif, la faute à une boîte à crabots qui n’est pas assez rapide et dont l’étagement n’est pas optimal, la boîte conservant trop longtemps la troisième lors des accélérations et dans les montées.

Fiche technique

Type : 4 cyl. en ligne, essence + électrique

Cylindrée : 1 598 cm3

Puissance : 90 ch à 5 600 tr/mn + 69 ch électrique (puissance cumulée : 145 ch)

Couple : 148 Nm à 3 600 tr/mn (électrique : 205 Nm)

Batterie : capacité de 1,26 kWh

Transmission : automatique (à crabots)

0 à 100 km/h : 10s6

Vitesse maxi : 170 km/h

Consommation parcours mixte (WLTP) : 4,7 l/100 km

Rejets de CO2 (WLTP) : 105 à 107 g/km