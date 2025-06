Simplici S1, la voiturette qui cherche des amis

Porté par le succès de la Citroën AMI et une nouvelle clientèle composée essentiellement d’ados, le marché des voitures sans permis est en hausse constante. D’ailleurs, la France est de loin le premier marché en Europe avec plus de 30 0000 immatriculations en 2024. Ces véhicules électriques aux coûts de fabrication très bas et aux normes d’homologation plus légères attirent de nombreux acteurs dans le business. Il y a bien sûr les spécialistes comme Aixam, Ligier ou Mega, les constructeurs comme Citroën, Fiat, Renault, Nissan et bientôt Toyota et désormais les prestataires de services à l’image de Simplicicar qui lance la S1.

Fondée il y a près de 15 ans, Simplicicar est une plateforme de vente de voitures d’occasion. L’entreprise a décidé d’élargir son champ d’action en lançant une voiturette électrique sans permis, la Simplici S1. Cette voiture sans permis produite en Chine est homologuée comme un quadricycle léger, accessible dès 14 ans.

Le cahier des charges est proche de celui de la Citroën AMI. La S1 mesure 2, 61 m, propose deux places et sa vitesse maximale est limitée à 45 km/h. L’autonomie est d’environ 100 km et la recharge s’effectue sur une prise domestique en 6h30 heures environ. A la différence, la S1 dispose d’un vrai coffre (400 litres jusqu’au toit) et d’un équipement généreux avec vitres électriques, chauffage, caméra de recul, système multimédia avec GPS, jantes alu, ouverture à distance, démarrage sans clé, alarme antivol, lecteur MP3+USB, écran multimédia LCD 9 pouces interfaçable avec le système Carplay.

Le tout vendu au prix de 9 490 € ou en LOA à 150 €/mois (après un premier apport de 2 500 €) livraison incluse dans l'agence la plus proche de votre domicile. La S1 mise sur un équipement complet et un confort supérieur pour se positionner entre l’AMI, leader du marché à l’approche minimaliste et une très chic Microlino par exemple dont le prix dépasse les 17 000 €.