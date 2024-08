EN BREF SUV compact 4,41 m À partir de 34 900 € 3 400 € de plus qu’un Captur

En 2021, lors de l’annonce de la "Renaulution", Luca de Meo avait annoncé un investissement majeur dans le segment des compactes, qui représente 39% des ventes du marché. Renault a par conséquent développé sa gamme dans cette catégorie avec l’objectif d’avoir 7 modèles. Dans le détail, cela donne donc en zéro émission : les Megane E-Tech et Renault Scénic E-Tech, puis en thermique : l’Arkana, l’Austral, l’Espace et le Rafale et bien évidemment le dernier larron à savoir le Symbioz.

Extérieurement, le dernier né de Renault est un mélange entre un Captur et un Scénic. Ainsi, au niveau de la face avant, on retrouve en grande partie le design du SUV urbain de la marque au losange avec une calandre en deux parties, l’une verticale et l’autre en biais. Contrairement à d’autres modèles pas de losange ici mais des barrettes positionnées en parallèle du logo. Les projecteurs Full LED reçoivent pour leur part une signature lumineuse spécifique mais le bouclier et les feux de jour sont identiques à ceux d’un Captur.

Le Renault Symbioz est-il le descendant de l'ancien Scénic ?

À l’arrière, l’inspiration provient du Scénic, même s’il existe des différences, comme par exemple au niveau des feux plus fins, mais aussi de la custode au dessin bien particulier. C’est justement à ce niveau qu’intervient l’augmentation des dimensions, puisque c’est le porte-à-faux arrière qui grandit. Résultat, le Symbioz mesure 4,41 m de long. À titre de comparaison, c’est 17 cm de plus qu’un Captur (4,24 m) et 9 cm de moins qu’un Austral (4,51 m). Il vient s’insérer parfaitement au sein de la gamme des SUV Renault.

Une habitabilité identique à celle d'un Captur, mais un coffre beaucoup plus grand

Si le porte-à-faux progresse, ce n’est pas le cas de l’empattement. L’habitabilité arrière est donc semblable à celle du Captur : pas ridicule, mais les passagers mesurant 1,80 m se sentiront un peu serrés. Finalement, la principale distinction entre le Captur et le Symbioz se situe au niveau de son coffre puisque celui-ci oscille suivant la position de la banquette 2/3-1/3 coulissante sur 16 cm entre 492 et 624 litres et tout rabattu, on atteint même 1 582 litres.

Si le fait de posséder une banquette arrière coulissante est une bonne chose, il est dommage qu'elle soit en une seule partie et aussi lourde à manœuvrer. En configuration 2 places, le plancher est quasiment plat et le hayon électrique est de série.

Une planche de bord similaire à celle du Captur

Pas de surprise aux places avant où l’on découvre la même planche de bord que celle du Captur restylée. Elle se compose d’une instrumentation numérique de 10 pouces sur les finitions hautes, mais aussi un écran multimédia vertical de 10,4 pouces, qui fait appel comme c’est devenu une habitude à Google, un gage de fluidité et de facilité d’usage. Il intègre tous les services de Google (Maps, Assistant, etc.) et plusieurs applications natives comme Waze, Amazon Music, L’Equipe, etc. Il bénéficie également des compatibilités Android et Carplay avec ou sans fil. Le dessin de la planche de bord est classique, mais les rangements sont très nombreux à bord et la qualité des matériaux est dans la très bonne moyenne de la catégorie.

En matière d’ambiance, l’une des particularités de ce Symbioz par rapport au Captur est la présence du Solarbay déjà vu sur le Rafale ou le Scénic. Pour rappel, il s’agit d’un toit panoramique opacifiant. Le conducteur et les passagers peuvent choisir entre quatre positions du toit, de transparent à entièrement opaque, ce qui permet ainsi de se passer de rideau.