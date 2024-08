Le Renault Symbioz est-il le descendant de l'ancien Scénic ?

La concurrence : le Symbioz aura fort à faire

Renault a beau avoir de l’expérience dans le domaine des SUV compacts, le Symbioz va devoir batailler dur pour s’imposer, car la concurrence est particulièrement relevée avec notamment le nouveau Peugeot 3008, le Nissan Qashqai tout fraîchement restylé et des valeurs sûres du segment à l’image du Citroën C5 Aircross ou de l’Opel Grandland. Une rivalité renforcée également par le fait que ces modèles sont très proches en termes de prix, si ce n’est le Grandland plus onéreux. Enfin, dernier détail, non négligeable, le Symbioz est 3 400 € plus cher que le Captur.

À retenir : une place mais réduite

Entre un Captur à la polyvalence réduite et un Scénic pas modulable pour un sou, le Symbioz vient combler un vide pour les familles au sein de la gamme Renault. Mais il ne faut pas oublier au sein du groupe des modèles comme les Renault Kangoo et le nouveau Dacia Duster. Il s’affirme donc dans un certain sens comme le successeur de l’ancien Scenic. Même s’il y a de la place pour lui, la concurrence risque bien d’être rude.

Caradisiac a aimé

La présence de la banquette arrière coulissante

Le volume de chargement important

Le système multimédia fluide et naturel

Les qualités dynamiques Caradisiac n'a pas aimé L’habitabilité arrière limitée

Moteur hybride bruyant

Etagement de la boite