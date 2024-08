Le Renault Symbioz est-il le descendant de l'ancien Scénic ?

La structure de la gamme du Symbioz est classique pour du Renault avec

L’entrée de gamme « Evolution » n’est pas actuellement au catalogue. Elle arrivera dans quelques mois.

Au lancement, c’est donc le traditionnel second niveau « Techno » qui va représenter l’accès au Symbioz. Pour 34 900 €, vous aurez droit à un équipement complet comprenant notamment les jantes alliage 18 pouces, les vitres arrière surteintées, les rétroviseurs électriques dégivrants, l’accès et le démarrage sans clé, les 4 vitres électriques, la climatisation automatique, le chargeur par induction, les modes de conduite, l’instrumentation numérique 10,3 pouces, l’écran multimédia 10,4 pouces avec services connectés, le chargeur par induction, les projecteurs Full LED, l’allumage automatique des phares, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au stationnement avant et arrière avec caméra, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’aide au maintien dans la voie et la surveillance de l’attention du conducteur.

Le niveau « Esprit Alpine » (à partir de 36 400 €), permet d’accéder aux jantes 19 pouces, au volant chauffant, aux sièges sport et à quelques détails typiques sur le plan extérieur et intérieur.

Enfin, le haut de gamme « Iconic » (à partir de 37 900 €) se distingue par les jantes 19 pouces, la sellerie spécifique, les sièges avant électriques et chauffants, le hayon motorisé mains libres, la caméra 360°, le parking automatique et le détecteur d’angles morts.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le point techno : Google le magicien À l’heure où les systèmes multimédias deviennent de plus en plus complexes et parfois peu intuitifs à utiliser, celui de Renault mis au point par Google représente à nos yeux l’une des meilleurs du marché en étant ultra-complet, facile à manier et surtout évolutif grâce aux mises à jour à distance.