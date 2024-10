Comparatif : qu'apporte le nouveau Renault Symbioz par rapport au Dacia Duster ?

2. Sur la route : un Symbioz plus agile mais plus sec sur les bosses.

Pas évident de s'y retrouver dans la flopée de SUV Renault. Pour faire simple, le Symbioz s'intercale entre le petit Captur et le "coupé" Arkana, dont il reprend la plateforme. Le hic, c'est qu'avec ses 4,41 m de long, il entre en concurrence avec le Duster et ses 4,34 m d'un pare-chocs à l'autre, d'autant plus qu'avec ce troisième opus, le roumain a adopté une mécanique hybride et délaissé l’aspect rustique de la lignée pour celui de véhicule de loisir bon à tout faire (y compris y dormir !).

Entendons-nous bien : le Symbioz que nous avons ici est une version haut de gamme Techno, vraiment plus chère. En fait, le nouveau-né du Losange n’est vraiment comparable à ce Duster Extrême que dans sa nouvelle finition de base Evolution. Une finition qui dispose également des poignées couleur carrosserie, des rétros noirs brillants, des projecteurs full LED et de la jolie signature lumineuse typique des dernières Renault.

Hélas, elle se passe les lèche-vitres chromés et les habillages de bas de caisse façon aluminium. Surtout, il faudra oublier les jolies jantes alliage 18’’, l'entrée de gamme en question disposant simplement de jantes acier 17'' recouvertes d'enjoliveurs.

Face à lui, le Duster ne peut recevoir de projecteurs full LED, mais il dispose de grandes jantes alliage de 17’’ et d'originales coques de rétroviseurs cuivrées. De fait, en termes d’aspect global, le Dacia n’a pas vraiment à rougir.

Budget : un écart de prix significatif…

Le prix du Symbioz dans sa version de base Evolution : 33 400 € avec la motorisation hybride intégrale, imposée pour le moment. A priori, pas de quoi crier au scandale s'agissant d'un SUV de 4,41 m de long, même si le surcoût par rapport à un Captur apparaît coquet (entre 3 400 et 4 500 € selon la finition). Sauf que le Duster ouvre la voie à cette mécanique électrifiée pour 26 600 €. Et bien que les tarifs ne soient plus aussi amicaux que par le passé, les hauts de gamme Journey et Extrême ne réclament tous deux "que" 28 100 €, soit 5 300 € de moins que le Symbioz le moins cher. Cela donne sérieusement à réfléchir…

Intérieur : un Symbioz soigné mais pas plus techno en version de base

À l’intérieur, le Symbioz est très apprêté dans sa finition Techno, avec notamment une grande instrumentation numérique de 10’’, et cette console flottante sur laquelle trône le mini-levier de vitesse "e-shift". Mais dans sa version de base Evolution, il se contente, comme le Duster, d’une instrumentation numérique de 7 pouces. Surtout, le mobilier se veut plus classique au centre, avec un grand sélecteur de boîte "à crans" d'une autre époque. De fait, le Duster fait plus moderne avec son petit joystick.

Heureusement, le Symbioz soigne un peu plus sa présentation et sa finition. Déjà, la planche de bord est taillée dans un matériau souple plus agréable à l'œil et au toucher, la moquette apparaît plus cossue, et il reçoit des petites touches couleur alu un peu partout, notamment sur les boutons de lève-vitres.

Ensuite, les éléments disgracieux sont mieux dissimulés dans le Renault, en particulier les tringles métalliques servant à régler les sièges ou les vis de fixations. Enfin, on apprécie les petites attentions comme la possibilité de régler les ceintures avant en hauteur, même si le Duster se rattrape avec des poignées de maintien au plafond…

D'un autre côté, le Duster n’a rien de rustique face à son cousin. La planche de bord, bien que taillée dans un plastique dur, fait solide, et les joints de portières sont tout aussi épais et garnis de feutrine. D'autre part, la sellerie n’a rien à envier à celle d’un Symbioz d’entrée de gamme.

L'équipement : un Duster plus généreux !

Des deux côtés, la dotation est plutôt généreuse avec notamment deux écrans, l'accès mains libres, les quatre vitres électriques avec surteintage à l'arrière, le régulateur de vitesse, la caméra de recul avec radars, la clim auto, le chargeur de smartphone par induction et la réplication sans fil Android et Apple, entre autres.

Mais on note quelques mesquineries côté Renault, le Symbioz de base oubliant non seulement les jantes alliage, mais également les rétros rabattables électriquement, les poches aumônières au dos des sièges avant, le réglage en hauteur du siège passager et les deux prises USB arrière.

Et si la grande tablette tactile verticale Android Auto demeure sur le Renault (avec de nombreuses applications intégrées), le GPS Google réclame 1 000 € (dans un pack comprenant l’instrumentation 10’’). Un ensemble d'équipements fourni par notre Duster haut de gamme. Certes, l'écran du Roumain n'est pas aussi évolué et rapide, mais il s'avère facile à utiliser.

Aspects pratiques : grand coffre contre habitacle spacieux…

Pour couronner le tout, le Dacia s’avère un peu plus facile à vivre : son habitacle plus large permettra d’être plus à l’aise à trois sur la banquette, et de moins jouer des coudes à l’avant. On préfère aussi ses rangements, plus vastes au niveau des bacs de portes avant et de l’accoudoir central, la boîte à gants se montrant, de son côté, plus accessible.

Alors bien sûr, le Symbioz se rattrape avec un coffre un peu plus grand d’environ 39 dm3 (l’équivalent d’un grand sac à dos), soit 492 dm3. Et grâce à la banquette coulissante, le volume augmente encore jusqu’à 624 dm3, soit 171 dm3 de plus que le Duster. Mais il convient de relativiser. Avec de grands passagers, ou même avec des bambins qui auront les pieds relevés par leurs rehausseurs, impossible d’avancer la banquette sur les 16 cm disponibles.

Si l'on veut conserver un espace aux jambes correct derrière un passager de 1,80 m, difficile d’avancer plus de deux crans, soit 4 à 5 cm. Dans cette configuration, le gain n’est pas négligeable, mais pas de quoi révolutionner les vacances sachant que, dans l’absolu, le coffre du Duster est déjà généreux avec 453 dm3. À ce stade, le Renault est loin de mener les débats face à un Dacia qui a quasiment réponse à tout. Reste à savoir s’il prend l’avantage une fois en route…