Comparatif : qu'apporte le nouveau Renault Symbioz par rapport au Dacia Duster ?

Contrairement au Duster, le Symbioz ne propose pour le moment que la motorisation full hybride, bien connue chez Renault depuis son apparition sous le capot des Clio et Captur en 2020. Reste à savoir s'il en fait meilleur usage.

Première constatation : l’insonorisation est un peu plus poussée. Lors des fortes accélérations, le 1.6 atmosphérique apparaît davantage bâillonné. De quoi ajouter un peu plus de quiétude à bord, d'autant que les bruits d’air se révèlent également un peu mieux contenus à haute vitesse.

Cela posé, le Duster n’a rien d’assourdissant : à allure cool, les phases de roulage en tout électrique sont aussi nombreuses et longues. D'autre part, le Dacia se montre aussi zen à conduire grâce au punch bienvenu de la fée électricité à bas régime, et à des passages de rapports doux.

Hélas, dans un cas comme dans l’autre, l’ensemble mécanique n’aime pas être brusqué à cause de la boîte à crabots qui ne dispose que de quatre rapports côté thermique : non seulement les montées en régimes sont laborieuses, mais les changements de vitesses sont longs, au point qu’on a l’impression que la mécanique déglutit lors des fortes accélérations.

Des accélérations qui, d'ailleurs, restent timides au vu des puissances cumulées annoncées, le Roumain (140 ch) exécutant le 0 à 100 km/h en 10s1, le Français (145 ch) en 10s6. Mieux vaut donc partir à l'heure, ce qui profitera d'ailleurs à la réduction des dépenses en sans-plomb, les Symbioz et Duster hybrides affichant des appétits comparables, compris entre 5 l/100 km en ville et sur route (et même bien moins avec un pied léger), et 6,5 l/100 km sur autoroute.

Question comportement routier, le Symbioz fait preuve d’un dynamisme enviable en virage grâce à un train avant plus vif et accrocheur (du moins sans l'option pneus toute saison Michelin Cross Climate), mais le Duster favorise davantage le confort avec un amortissement plus prévenant à l’arrière. Pour ne rien gâter, le Roumain fait valoir de meilleures capacités dans les chemins grâce à une garde au sol bien supérieure (21 cm au lieu de 17) et des pneus à flanc plus haut.