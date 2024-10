Comparatif : qu'apporte le nouveau Renault Symbioz par rapport au Dacia Duster ?

Pas évident de faire un choix entre deux véhicules qui ne manquent pas d’arguments, mais faisons simple : si votre but est d’acquérir une SUV hybride à grand coffre doté d’équipements ultramodernes sans limite de budget, orientez-vous vers un Symbioz haut de gamme qui se montrera plus technologique en termes d’aides à la conduite et de système d’infodivertissement.

Mais si la technologie vous importe peu et si vous souhaitez avant tout réaliser un achat malin, privilégiez un Duster haut de gamme plutôt que le Symbioz de base Evolution. Sachant que le Roumain fait tout aussi bien, ou presque, pour 5 300 € de moins, il serait dommage de ne pas le choisir.