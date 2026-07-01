Vendu moins de 30 000 € et fonctionnant au GPL, le Renault Symbioz est-il une vraie bonne affaire !

La concurrence : presque unique sur le marché

Les véhicules GPL sont peu courants sur le marché. Sur le segment des SUV compacts, le Symbioz est presque tout seul, mais son principal concurrent se trouve dans le même groupe puisqu’il s’agit du Dacia Bigster, qui dispose d’une offre GPL encore plus complète avec un moteur microhybridé GPL de 140 ch (à partir de 26 800 €) ou même une version hybride GPL inédite (à partir de 31 200 €). Des versions plus puissantes et moins onéreuses.

À retenir : LA version à acheter

Si vous êtes à la recherche d’un SUV compact et que vous êtes attentif à votre budget, le Renault Symbioz GPL est sans aucun doute possible la version la plus recommandable de la gamme Renault en étant la version moins chère à acheter, mais aussi celle qui dispose d’un cout d’usage le plus réduit. Un vrai bon plan.

Caradisiac a aimé

Le prix d’achat inférieur à 30 000 €

Les tarifs du GPL nettement inférieurs à ceux des autres carburants

Le volume de chargement conséquent

Les transmissions GPL/essence imperceptibles

La présence de la banquette arrière coulissante

Le comportement routier

Caradisiac n'a pas aimé

La surconsommation du GPL

L’habitabilité moyenne