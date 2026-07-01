Vendu moins de 30 000 € et fonctionnant au GPL, le Renault Symbioz est-il une vraie bonne affaire !
3. Le Renault Symbioz a tous les atouts pour séduire
La concurrence : presque unique sur le marché
Les véhicules GPL sont peu courants sur le marché. Sur le segment des SUV compacts, le Symbioz est presque tout seul, mais son principal concurrent se trouve dans le même groupe puisqu’il s’agit du Dacia Bigster, qui dispose d’une offre GPL encore plus complète avec un moteur microhybridé GPL de 140 ch (à partir de 26 800 €) ou même une version hybride GPL inédite (à partir de 31 200 €). Des versions plus puissantes et moins onéreuses.
À retenir : LA version à acheter
Si vous êtes à la recherche d’un SUV compact et que vous êtes attentif à votre budget, le Renault Symbioz GPL est sans aucun doute possible la version la plus recommandable de la gamme Renault en étant la version moins chère à acheter, mais aussi celle qui dispose d’un cout d’usage le plus réduit. Un vrai bon plan.
Caradisiac a aimé
-
Le prix d’achat inférieur à 30 000 €
-
Les tarifs du GPL nettement inférieurs à ceux des autres carburants
-
Le volume de chargement conséquent
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Les transmissions GPL/essence imperceptibles
-
La présence de la banquette arrière coulissante
-
Le comportement routier
Caradisiac n'a pas aimé
-
La surconsommation du GPL
-
L’habitabilité moyenne
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|1.2 ECO-G 120 EVOLUTION
|133 (wltp)
|29 900 €
|€
|1.2 ECO-G 120 TECHNO
|133 (wltp)
|31 900 €
|€
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