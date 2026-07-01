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Renault Symbioz

Essai

Vendu moins de 30 000 € et fonctionnant au GPL, le Renault Symbioz est-il une vraie bonne affaire !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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3. Le Renault Symbioz a tous les atouts pour séduire

 

Vendu moins de 30 000 € et fonctionnant au GPL, le Renault Symbioz est-il une vraie bonne affaire !

La concurrence :  presque unique sur le marché 

Les véhicules GPL sont peu courants sur le marché. Sur le segment des SUV compacts, le Symbioz est presque tout seul, mais son principal concurrent se trouve dans le même groupe puisqu’il s’agit du  Dacia Bigster, qui dispose d’une offre GPL encore plus complète avec un moteur microhybridé GPL de 140 ch (à partir de 26 800 €) ou même une version hybride GPL inédite (à partir de 31 200 €). Des versions plus puissantes et moins onéreuses.

À retenir : LA version à acheter

Si vous êtes à la recherche d’un SUV compact et que vous êtes attentif à votre budget, le Renault Symbioz GPL est sans aucun doute possible la version la plus recommandable de la gamme Renault en étant la version moins chère à acheter, mais aussi celle qui dispose d’un cout d’usage le plus réduit. Un vrai bon plan.

Caradisiac a aimé

  • Le prix d’achat inférieur à 30 000 €

  • Les tarifs du GPL nettement inférieurs à ceux des autres carburants

  • Le volume de chargement conséquent

  • Les transmissions GPL/essence imperceptibles

  • La présence de la banquette arrière coulissante

  • Le comportement routier

Caradisiac n'a pas aimé

  • La surconsommation du GPL

  • L’habitabilité moyenne

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
1.2 ECO-G 120 EVOLUTION 133 (wltp) 29 900 €  €
1.2 ECO-G 120 TECHNO 133 (wltp) 31 900 €  €
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SUV Renault Symbioz : lequel choisir ?

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Le SUV Renault Symbioz est le grand frère du Renault Captur. SUV compact, il est plus habitable et plus familial que la Captur, certains disent qu’avec sa modularité (banquette fractionnable et coulissante), il est l’héritier du Scénic, d’autant plus qu’il conserve un bloc thermique comme l'ancien Scénic. Reste à savoir en fonction de la finition choisie (il y en a quatre), quel est le SUV Symbioz que nous vous conseillons ?

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