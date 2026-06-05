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Renault Symbioz vs Jaecoo 5 : pourquoi payer 7 000 € de plus ?

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Alexandre Bataille

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En affichant le Jaecoo 5 hybride à partir de 26 990 €, le constructeur chinois jette un pavé dans la mare. En face, Renault positionne son Symbioz Full Hybrid 160 moins bien équipé, à partir de 34 490 €. L'écart représente plus de 20%. Alors le Français, peut -il justifier ce fossé par des prestations de premier ordre ? 

Renault Symbioz vs Jaecoo 5 : pourquoi payer 7 000 € de plus ?

Le marché des SUV est désormais chahuté par l’arrivée de concurrents chinois vendus parfois jusqu’à 30 % moins cher. Le nouveau Jaecoo 5 incarne cette offensive. Le SUV compact produit en Chine est vendu 7 000 € de moins que son concurrent français, le Renault Symbioz, tout en proposant une motorisation hybride équivalente, un meilleur niveau d’équipement et une garantie supérieure.

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Si l’image de marque, le réseau et la réputation sont toujours en faveur de Renault, ce fossé tarifaire va commencer à questionner les familles à la recherche d’un SUV hybride polyvalent. Nous opposons aujourd’hui les deux modèles pour déterminer lequel offre le meilleur rapport prix/prestations.

Jaecoo 5 Hybride 224 ch : à partir de 26 990 €
Jaecoo 5 Hybride 224 ch : à partir de 26 990 €
Renault Symbioz E-Tech hybride 160 ch : à partir de 34 400 €.
Renault Symbioz E-Tech hybride 160 ch : à partir de 34 400 €.

Pour son arrivée sur le marché français, le Jaecoo 5 joue la carte statutaire. Ses lignes rectangulaires, sa face avant massive et ses proportions rappellent ostensiblement l'univers Land Rover. Chez Renault, la recette est plus pragmatique. Le Symbioz est un Captur étiré sur la partie arrière de 17 centimètres. Si la face avant conserve l’identité de la marque au losange, le profil général perd un peu en compacité et s'avère plus classique. Il privilégie la fonction à la forme pure. D’emblée, le SUV chinois marque sa différence en offrant des jantes alliage de 18’’ de série quand Renault livre des jantes tôle de 17’’ avec enjoliveurs. Même topo pour les coloris, proposés en option, facturés 600 € chez Jaecoo contre 900 € chez Renault.

Deux SUV adaptés à la famille

Les deux modèles présentent quasiment le même format. Comptez 4,38 m pour le Jaecoo 5 et 4,41 m pour le Symbioz. À bord du SUV chinois, l’espace disponible à l’arrière est assez bluffant. Installer 4 adultes d’1m85 se fait sans difficulté. Mieux, dans cette configuration, les occupants de la banquette n’auront même pas les genoux qui viendront toucher le dossier des sièges avant. Et même la garde au toit est parmi les meilleures de la catégorie.

Le poste de conduite de Jaecoo est classique mais globalement bien fini 
Le poste de conduite de Jaecoo est classique mais globalement bien fini 
Le Symbioz arbore une planche de bord plus massive mais un peu mieux finie. Les différences de qualité entre les deux modèles ne sont pas énormes.
Le Symbioz arbore une planche de bord plus massive mais un peu mieux finie. Les différences de qualité entre les deux modèles ne sont pas énormes.

Le Symbioz aussi s’avère tout aussi accueillant aux places arrière, mais il faut garder en tête qu’il est un poil plus grand. Il se distingue surtout par sa banquette coulissante permettant d’optimiser le volume de coffre (de 492 à 624 litres). Une fois cette dernière avancée, la place aux jambes est réduite à la portion congrue.

Toutes les commandes sont tactiles à bord du Jaecoo 5, même pour les fonctions les plus basiques. Naviguer entre les menus réclame un temps d'adaptation. Heureusement le système fonctionne rapidement.
Toutes les commandes sont tactiles à bord du Jaecoo 5, même pour les fonctions les plus basiques. Naviguer entre les menus réclame un temps d'adaptation. Heureusement le système fonctionne rapidement.
Le sysme Open R Link du Symbioz s'avère plus simple à utiliser et tout aussi performant. De plus plusieurs commandes conserves de vrais boutons.
Le sysme Open R Link du Symbioz s'avère plus simple à utiliser et tout aussi performant. De plus plusieurs commandes conserves de vrais boutons.

Le SUV chinois ne démérite pas puisqu’il offre un volume de coffre de 410 litres de base. Suffisant pour une petite famille. De plus, sa forme presque parfaitement cubique en facilite le chargement. Mais une fois cette dernière rabattue, le volume total se place en faveur du Symbioz avec 1 582 litres contre 1 214 litres pour le Jaecoo 5, avec en prime un double fond modulable inexistant à bord du chinois. Les deux modèles se rendent coup pour coup en matière d’espace intérieur avec peut-être un léger avantage.

Pratique Jaecoo 5 hybride Exclusive Renault Symbioz E-Tech hybride Techno
Qualité de la finition
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rangements
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Modularité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Longueur maxi de chargement
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Places AR : longueur aux jambes
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Places AR : largeur aux coudes
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Places AR : garde au toit
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Plancher plat
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
Note : 14,4 /20 13,1 /20
Explication des critères de notation

 

Point important. Le Jaecoo 5 ne dispose pas de bouton de démarrage. La voiture s'ouvre à l'approche de la clé et il suffit d'enclencher le mode D pour avancer. A la condition unique de boucler sa ceinture avant sinon la voiture n'avancera pas.
Point important. Le Jaecoo 5 ne dispose pas de bouton de démarrage. La voiture s'ouvre à l'approche de la clé et il suffit d'enclencher le mode D pour avancer. A la condition unique de boucler sa ceinture avant sinon la voiture n'avancera pas.
Le Symbioz est équipé d'un précieux bouton permettant de désactiver les aides les plus intrusives d'une touche.
Le Symbioz est équipé d'un précieux bouton permettant de désactiver les aides les plus intrusives d'une touche.

Face aux occupants des places avant, on trouve une planche de bord au dessin moderne mais pas très original. Les matériaux sont soignés dans l’ensemble, essentiellement sur la partie haute. Le Symbioz propose un intérieur un peu plus valorisant avec des tissus, des inserts et des plastiques plus qualitatifs sur les versions d’accès. De plus, il conserve des commandes de confort physiques alors que le Jaecoo impose de passer par l’écran tactile pour régler des fonctions de base.

Si les sièges de la banquette sont moins bien creusés, l'espace aux places arrière n'a rien à envier au Symbioz. Les grands bagarits seront à l'aise aux places latérales avec un bel ece aux genoux et une garde au toit royale.
Si les sièges de la banquette sont moins bien creusés, l'espace aux places arrière n'a rien à envier au Symbioz. Les grands bagarits seront à l'aise aux places latérales avec un bel ece aux genoux et une garde au toit royale.
Le Symbioz offre des places arrière un peu plus étriquées au niveau des épaules. L'espace aux jambes est tout aussi correct mais le Français dégaine une banquette coulissante permettant d'augmenter le volume de chargement.
Le Symbioz offre des places arrière un peu plus étriquées au niveau des épaules. L'espace aux jambes est tout aussi correct mais le Français dégaine une banquette coulissante permettant d'augmenter le volume de chargement.

Pour les finitions supérieures, le Jaecoo prend l’ascendant en matière de dotation avec un toit ouvrant, du cuir et une sono Sony. Face au conducteur, une petite dalle (8,9’’) fait office de combiné d’instrumentation. Sur la console, l’écran de 13,2’’, disposé verticalement, est plutôt lisible. Le système fonctionnant sous Android Auto s’avère assez performant à l’utilisation mais l’on conserve un petit faible pour celui de Renault. L’OpenR Link reste une référence de fluidité et son ergonomie n’a rien à envier au modèle chinois.

Le coffre du Jaecoo 5 offre un volume de 410 litres. La surface bien large, permet d'optimiser le chargement. Ce coffre est amplement suffisant pour une famille.
Le coffre du Jaecoo 5 offre un volume de 410 litres. La surface bien large, permet d'optimiser le chargement. Ce coffre est amplement suffisant pour une famille.
Le Symbioza fait mieux. Grâce à sa banquette coulissante le volume de base oscille entre 492 et 624 litres. A noter qu'un rangement sous plancher peut accueillir une roue de secours temporaire.
Le Symbioza fait mieux. Grâce à sa banquette coulissante le volume de base oscille entre 492 et 624 litres. A noter qu'un rangement sous plancher peut accueillir une roue de secours temporaire.

Rapport prix/équipement : un KO technique

C'est le point de rupture. Le Jaecoo 5 assomme le marché avec un tarif estimé débutant dès 26 990 € équipé d’une motorisation hybride contre 34 400 € pour l’équivalent chez Renault, à savoir le Symbioz E-Tech full hybrid 160. La dotation de série du Jaecoo 5 s’avère nettement plus riche que celle du Symbioz malgré les 7 000 € d’écart. De série, le Chinois offre le grand écran HD, la caméra de recul, la climatisation auto bi-zone, les sièges et le volant chauffants, l’entrée et le démarrage sans clé, ainsi que les jantes alliage de 18’’. Pour espérer avoir aussi bien à bord du Symbioz, il faut grimper en finition et ajouter 2 000 € de plus.

Le Jaecoo 5 offre une garantie de 7 ans ou 150 000 km.
Le Jaecoo 5 offre une garantie de 7 ans ou 150 000 km.
Le Renault Symbioz offre une garantie 2 ans et kilométrage illimité
Le Renault Symbioz offre une garantie 2 ans et kilométrage illimité
Rapport prix/équipements Jaecoo 5 hybride Exclusive Renault Symbioz E-Tech hybride Techno
Aides à la conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Conduite (liaisons au sol)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Confort
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Multimédia
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Style intérieur
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Style extérieur
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Note : 15 /20 14 /20
Explication des critères de notation

Budget, Consommation & Verdict :  20 % d'écart hors remises

Les deux modèles affichent une consommation moyenne sous les 6 l/100 km. Le Symbioz, lui, échappe totalement aux malus grâce à son poids contenu et ses faibles rejets de CO2. Le Jaecoo 5, lui, doit s’acquitter d’une taxe CO2 de 310 €. Le constructeur chinois propose en prime une garantie de 7 ans ou 150 000 km quand Renault reste figé à 2 ans. Sur le papier, le Jaecoo 5 ne laisse aucune chance au Renault Symbioz. Toutefois, le SUV français rassure avec un réseau étendu et une valeur de revente plus élevée sur le marché de l’occasion. Jaecoo tient à rassurer ses futurs clients avec un réseau déjà constitué, à savoir 80 points de vente et de réparation déjà en service dans l’Hexagone.

Budget Jaecoo 5 hybride Exclusive Renault Symbioz E-Tech hybride Techno
Coût d'achat
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Bonus/malus
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Consommation : données constructeur
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Consommation : relevés Caradisiac
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Courroie de distribution/chaîne
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Cote attendue
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
Durée de la garantie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Fiabilité attendue/coût de réparations --
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Note : 16 /20 13,3 /20
Explication des critères de notation
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