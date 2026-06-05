Renault Symbioz vs Jaecoo 5 : pourquoi payer 7 000 € de plus ?

4. Les fiches techniques respectives
Les chiffres clés
|Renault Symbioz 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO
|Jaecoo 5 1.5 224 SHS-H EXCLUSIVE
|Généralités
|Finition
|TECHNO
|EXCLUSIVE
|Date de commercialisation
|06/05/2025
|01/01/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|84 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,41 m
|4,38 m
|Largeur sans rétros
|1,79 m
|1,65 m
|Hauteur
|1,57 m
|--
|Empattement
|2,63 m
|2,62 m
|Volume de coffre mini
|492 L
|410 L
|Volume de coffre maxi
|1 582 L
|1 214 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|1 465 Kg
|1 611 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|6 CV
|7 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 789 cm3
|1 499 cm3
|Puissance
|160 ch
|224 ch
|Couple
|172 Nm à 4 000 trs/min
|215 Nm à 2 000 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|1
|Roues motrices
|AV
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|175 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|9.1 s
|7.9 s
|Volume du réservoir
|48 L
|51 L
|Emissions de CO2
|99 g/km (wltp)
|120 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
|210
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