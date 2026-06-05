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Renault Symbioz vs Jaecoo 5 : pourquoi payer 7 000 € de plus ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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4. Les fiches techniques respectives

 

Renault Symbioz vs Jaecoo 5 : pourquoi payer 7 000 € de plus ?

 

Les chiffres clés

Renault Symbioz 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO Jaecoo 5 1.5 224 SHS-H EXCLUSIVE
Généralités    
Finition TECHNO EXCLUSIVE
Date de commercialisation 06/05/2025 01/01/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 84 mois
Dimensions    
Longueur 4,41 m 4,38 m
Largeur sans rétros 1,79 m 1,65 m
Hauteur 1,57 m --
Empattement 2,63 m 2,62 m
Volume de coffre mini 492 L 410 L
Volume de coffre maxi 1 582 L 1 214 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 465 Kg 1 611 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Hybride essence électrique Hybride essence électrique
Puissance fiscale 6 CV 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 789 cm3 1 499 cm3
Puissance 160 ch 224 ch
Couple 172 Nm à 4 000 trs/min 215 Nm à 2 000 trs/min
Boîte de vitesses Automatique Automatique
Nombre de rapports 6 1
Roues motrices AV AV
Performances / consommation    
Vitesse maximum 180 km/h 175 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.1 s 7.9 s
Volume du réservoir 48 L 51 L
Emissions de CO2 99 g/km (wltp) 120 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO 210
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