La Renault 4 E-Tech met le cap Plein Sud

Luca de Meo et les réinterprétations modernes de voitures historiques, c’est une longue histoire. Initiateur du retour de la Fiat 500, en 2007, lorsqu’il officiait à Turin, il ne s’est pas privé de lancer des projets analogues dès son arrivée, à l’été 2020, à la tête de la marque au Losange. La légende raconte que c’est en visitant le bureau d’études qu’il tombe nez à nez avec une maquette d’une R5 version XXIème siècle en train de prendre la poussière.

Presque aussitôt, le projet qui donnera naissance à la R5 E-Tech est lancé. Mais ce passionné Italien ne s’arrête pas là. Il ordonne, dans la foulée, la mise en étude de versions modernisées de la R4 et de la première génération de Twingo. Depuis, toutes ces autos sont devenues des réalités. Et leurs carrières respectives s’annoncent pour le mieux.

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En ce qui concerne le modèle qui nous intéresse ici, à savoir la Renault 4 E-Tech, ce sont ainsi plus de 10 000 exemplaires qui ont été livrés dans l’Hexagone en à peine plus d’une année. Un très bon score pour un petit SUV 100 % électrique. Le constructeur n’est d’ailleurs pas peu fier d’annoncer qu’il est le best-seller de son segment en France, mais aussi en Europe.

Aussi craquante soit-elle, la R4 (Renault "interdit" qu’on l’appelle 4L) manquait encore d’un atout charme : la version découvrable dévoilée en même temps que la variante fermée. Si ce "faux" cabriolet arrive plus tard que promis, l’important est qu’il sera possible de parader à son volant cet été.

Sur le plan technique, aucune modification majeure n’est à signaler. Sous le capot avant, on retrouve le bloc de 150 ch. Un moteur associé à la batterie de 50 kWh, ce qui assure à la R4 Plein Sud une autonomie de presque 400 km en cycle mixte. Puisque le soleil est, enfin, au rendez-vous, impossible de résister à l’idée de mettre à l’épreuve cette nouvelle Renault.

À un bouton près

À première vue, rien ne permet de distinguer la Plein Sud des autres R4. La face avant inspirée de la version de 1968 est toujours de la partie, tout comme les custodes trapézoïdales et les feux arrière "gélules". On ne trouve même pas le moindre logo spécifique sur la carrosserie.

À bord, pas plus de modifications. La planche de bord, reprise de la R5, ne reçoit aucun changement. Mais cela n’a rien d’un défaut puisqu’elle se révèle bien construite, lisible, avec ses deux dalles HD et sa rangée de boutons physiques permettant l’accès aux principales fonctions, et pratique, avec pas mal de rangements en partie basse. Et si les plastiques durs et brillants qui pullulent ne sont pas des plus engageants, les habillages façon Denim que l’on trouve sur la planche de bord et les contre-portes de la finition Techno donnent un peu de gaîté à l’habitacle. Un textile que l’on retrouve, naturellement, sur les sièges.

L’espace reste assez généreux aux places avant, mais un peu restreint à l’arrière. Les genoux et les coudes seront plutôt à l’aise, mais le plancher élevé, présence de la batterie dans le soubassement oblige, qui impose aux occupants de la banquette de voyager "les genoux dans le nez" et le manque de garde au toit (elle est pourtant supérieure de 2 cm à celle des versions fermées) gêneront les adultes.

Les bagages ont le droit, en revanche, un espace généreux (420 l) et facilement accessible. D’une part parce que le seuil de coffre est le plus bas de sa catégorie (61 cm). D’autre part parce que ses formes cubiques le rendent simple à charger. Si, banquette rabattue, le plancher n’est pas franchement plat (le dossier de banquette forme une marche d’une dizaine de centimètres), la R4 tente de se faire pardonner avec un petit rangement sous ledit plancher, qui permet de ranger câbles de recharge et triangle de signalisation. Mais toujours pas de frunk en vue sous le capot avant.

Avant de prendre la route, intéressons-nous tout de même à la seule nouveauté de l’habitacle. Il s’agit d’un petit bouton couleur chrome qui prend place au niveau du plafonnier avant et qui permet, en une dizaine de secondes, d’ouvrir la R4 sur le monde.

Un carré de toile peut faire le bonheur

Pour devenir découvrable, la R4 remplace son traditionnel pavillon par un toit en toile aux dimensions généreuses : presque 1 m de longueur et 80 cm de largeur. Pour les occupants de la banquette, cela assure une vue imprenable sur le ciel, mais aussi quelques remous d’air au-delà de 70 km/h. Les occupants des places avant sont, pour leur part, mieux protégés des courants d’air grâce à un petit déflecteur, déployable et livré de série.

Avec sa double couche, le toit en toile de la R4 E-Tech protège efficacement des bruits d’air. Même sur autoroute, le niveau sonore reste suffisamment limité pour pouvoir converser sans avoir à hausser le ton. Naturellement, une fois la R4 découverte, ce n’est pas la même histoire. Au-delà de 80 km/h, il faudra parler plus fort pour se faire comprendre. Et, à partir de 110 km/h, les bruits et courants d’air deviennent très rapidement fatigants.

En toute modération

De toute façon, les voies rapides et autoroutes, ce n’est pas franchement la tasse de thé de la R4. Si son comportement et son confort restent irréprochables à 130 km/h, la consommation, en revanche, s’y envole. Avec plus de 20 kWh avalés tous les 100 km, un trajet autoroutier imposera une pause borne tous les 200 à 250 km maximum. À ces allures, le manque de consistance de la direction se révèle également peu agréable.

Mieux vaut donc emprunter le réseau secondaire. Sur ce terrain, il est facile, pour peu que l'on n'abuse pas des séquences d’accélération/freinages en passant d’un virage à un autre, de descendre sous la barre des 15 kWh/100 km, ce qui assure une autonomie de 350 km. Raisonnable sachant que, avec une puissance de charge maximale de 100 kW, les arrêts recharge seront proches de la demi-heure pour récupérer 80 % d’énergie.

Là encore, la légèreté excessive de la direction, même en mode Sport, et la relative paresse du train avant ne donnent pas franchement envie de se prendre pour un pilote de rallye. Au sein du groupe Renault, ce rôle est dévolu à l’Alpine A290… qui ne peut même pas recevoir le moindre toit ouvrant. En sortie de courbes, une réaccélération un peu franche peut même se traduire par une très légère, et très momentanée, perte de motricité.

Si cette R4 n’est donc pas franchement une "voiture à conduire", elle est, en revanche, confortable. Sur les déformations du bitume, son amortissement effectue correctement son travail. En ville, elle s’avère même d’une douceur déstressante. Et ses contours sont plutôt faciles à cerner, ce qui n’est pas si courant sur une voiture moderne.

La qualité des suspensions va de pair avec celle des sièges, eux aussi confortables. Si leur moelleux est appréciable, et leur maintien suffisant au vu de la vocation de la voiture, on peut toutefois leur reproche un manque de maintien au niveau du bas du dos. Une imperfection surtout ressentie par les plus grands.