La Renault 4 E-Tech met le cap Plein Sud

La concurrence : aucun modèle en frontal

Des petits SUV électriques découvrables, il n’y en a aucun autre sur le marché. Une opportunité pour cette Renault de faire un carton. En élargissant un peu le spectre de la concurrence, on peut toutefois lui opposer des modèles à la vocation familiale beaucoup moins affirmée (Fiat 500e ou, en thermique, Mini Cabrio), ou des SUV "simplement" dotés d’un toit vitré : BYD Atto 3, Kia EV2, Mini Aceman et Peugeot E-2008.

À retenir : un plaisir raisonnable

Si les toits vitrés panoramiques sont monnaie courante sur les petits SUV, rares sont ceux qui s’ouvrent et peuvent donc donner une ébauche de sensation de conduite cheveux au vent. Sans offrir les mêmes sensations qu’un cabriolet, la variante découvrable de la Renault 4 s’avère toutefois être un bon compromis entre les deux formules. D’autant que la hausse de la facture reste mesurée et que les qualités initiales de la voiture sont conservées.

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