Un SUV compact qui se montre confortable, sobre et bien équipé, c’est ce que nous proposons avec le guide d’achat du Nissan Qashqai restylé.

Afin de faire face à une concurrence de plus en plus affûtée, Nissan a restylé la troisième génération de son SUV Nissan Qashqai. Il lui a donné un tout autre visage, plus moderne en rafraichissant la face avant grâce à un nouveau regard sur deux niveaux et une nouvelle calandre assez imposante, tandis que les feux arrière sont désormais translucides.

Si le restylage se voit sur ce Nissan Quashqai qui vient de fêter ses cinq de bons et loyaux services, l’allure générale du modèle ne change pas. Ce modèle se dote de nouveaux coloris, de nouvelles jantes et dispose d’un équipement complet dès le premier niveau de finition (Acenta). L’un des pionniers de la catégorie des SUV a encore de belles années devant lui.

Des services Google intégrés

Dans l’habitacle, le modèle restylé est proche de celui qui l’a précédé et l’on découvre une instrumentation numérique de 12,3 pouces, et un écran d’infodivertissement de même dimension au centre de la planche de bord avec NissanConnect et Android Auto/Apple CarPlay sans fil. Nissan fait désormais confiance à Google pour son système multimédia (Maps, Play, YouTube) et c’est mieux ainsi, le système répond plus vite et à partir du troisième niveau de finition (Tekna) les services Google sont intégrés. L’ambiance est sérieuse et les assemblages comme la finition très correcte, en version haut de gamme de l’Alcantara recouvre la planche de bord, un plus pour la qualité perçue. On apprécie la climatisation bi-zone de série, les boutons physiques pour la clim et les raccourcis au volant pour arrêter en deux clics les alarmes intempestives. Aux places arrière, l’habitabilité est correcte, mais l’on regrette que l’assise soit basse et que les dossiers de la banquette soient fermes. Quant au volume du coffre, il est dans la limite basse de la catégorie, mais avec 470 litres on a de quoi partir en vacances sans être perturbé pour ranger les bagages.

Deux propositions MHEV et une motorisation e-Power performante

Ce qui est intéressant avec ce Nissan Qashqai restylé c’est son confort de roulement, mais aussi son comportement routier sécurisant avec un peu de dynamisme grâce à un train avant réactif. Seul l’amortissement un peu ferme sur les bosses abordées à basse vitesse déçoit un peu (et il est préférable d’éviter les roues de 20 pouces de série avec la finition haut de gamme Tekna +). Sous le capot de ce modèle, on trouve des motorisations thermiques micro-hybridée de 158 ch avec boîte manuelle à six rapports ou boîte auto à variation continue (7 rapports). L’une comme l’autre de ces motorisations sont suffisantes pour déplacer ce modèle et la différence se situe dans la douceur de fonctionnement de la boîte auto à variation continue, avec un bémol toutefois dans la sensation de patinage lorsque l’on sollicite trop l’accélérateur. Enfin, on trouve aussi sous le capot un moteur que l’on peut qualifier de « full hybrid », mais à la différence de ce que propose Toyota sur ses véhicules (dont le Rav4 qui vient d’être restylé), le moteur thermique n’entraîne pas les roues, mais se charge seulement de recharger la petite batterie de 1,97 kW/h qui fournit le courant à l’électromoteur de 205 ch chargé d’entraîner les roues avant. En 2025, soit un an après le restylage Nissan a fait évoluer cette motorisation pour la rendre encore plus performante et plus sobre. Cette motorisation est une bonne alternative à un véhicule 100 % électrique, c’est une vraie réussite et la motorisation full hybrid de 205 ch échappe au malus CO2.

La conduite semi-autonome avec le deuxième niveau de finition

Le Nissan Qashquai dispose d’une offre de trois motorisations et affiche aussi une belle collection de finitions. Elles sont cinq (Acenta, N-Connecta, Tekna, Tekna Sport et Tekna +), de quoi avoir le choix pour disposer d’un Nissan Qashqai complètement à son goût. On peut goûter aussi à la technologie de conduite semi-autonome grâce au système ProPILOT Assist (boîte automatique & e-POWER) ou Drive Assist (boîte manuelle), à partir de la finition N-Connecta. On peut également personnaliser son Qashqai avec une peinture bicolore en option ou de série en haut de gamme. Il y a aussi un petit catalogue d’options qui permettra de trouver les dernières trouvailles pour rendre encore le Qashqai le plus exclusif possible.

Doté d’une nouvelle face avant et d’une offre de motorisations qui évolue dans le bon sens, le Nissan Qashqai reste incontournable dans la catégorie des SUV compacts. Un modèle qui doit faire face à la rude concurrence des Ford Kuga, Peugeot 3008, Renault Austral, Citroën C5 Aircross, Toyota Rav4, Hyundai Tucson et tant d’autres. Pour cela, il ne manque pas d’atouts comme sa douceur de fonctionnement, son confort, son dynamisme et son équipement très complet.