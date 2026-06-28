Un SUV compact qui se montre confortable, sobre et bien équipé, c’est ce que nous proposons avec le guide d’achat du Nissan Qashqai restylé.

Avant de conclure ce guide d’achat du SUV Nissan Qashqai restylé on va vous indiquer le meilleur couple motorisation/finition. Après quelques conseils d’achat nous terminerons par le tableau de gamme de ce modèle qui est l’un des leaders de la catégorie des SUV compacts.

Avec son restylage en 2024, le Nissan Qashqai est devenu encore plus attrayant avec sa dotation importante à partir de l’entrée de gamme. Doté de plusieurs motorisations ce modèle est devenu encore plus performant en 2025, lorsque Nissan a décidé d’améliorer la motorisation e-Power, une motorisation full hybrid que nous vous conseillons aujourd’hui parce qu’elle est la mieux adapté à ce modèle. Très bien équipé, le SUV Nissan Qashqai restylé fait cependant payer ses prestations à des tarifs assez élevés et c’est pour cela que nous vous conseillions l’une des finitions de milieu de gamme, la N-Connecta qui représente le meilleur rapport prix/équipement.

Le choix de Caradisiac

Nissan Qashqai Hybrid e-Power Gen3 de 205 ch en finition N-Connecta à 39 800 €

Avant l’achat de ce modèle, rappelez-vous qu’il est essentiel de négocier le prix d’un véhicule neuf. Même si le Nissan Qashqai restylé est récent, il est toujours possible de négocier une belle remise qui peut être de l’ordre de 9 % pour ce modèle. On peut aussi essayer de bénéficier d’une ou plusieurs options gratuites ou d’un Pack révision gratuit ou bien encore d’une extension de garantie.

Tableau de gamme

Morisations/Finitions Acenta N-Connecta Tekna Tekna Sport Tekna + Mild-Hybrid 158 ch BVM6* 32 900 € 34 900 € 37 700 € 29 400 € - Mild-Hybrid 158 ch X-Tronic** 36 000 € 38 000 € 40 800 € 42 500 € 44 800 € Hybrid e-Power Gen3 205 ch*** 37 800 € 39 800 € 42 600 € 44 300 € 46 600 €

* Malus CO2 2026 : de 1 761 € à 2 370 €

** Malus CO2 2026 : de 1 504 € à 2 049 €

***Malus au poids 2026 : jusqu’à 850 €