Autrefois acteur incontournable du segment, notamment lors de la sortie de la première génération en 2007, le Nissan Qashqai est depuis bousculé par de nombreux concurrents. Entre janvier et juin, il s’est vendu à 7 505 exemplaires et se place à la 27e position, derrière les Peugeot 3008, Dacia Duster, Citroën C5 Aircross ou encore Renault Austral.

Nissan France décide de passer à l’offensive avec le Qashqai Icon. Basé sur la finition N-Connecta qui comprend la vision 360°, les sièges avant, le volant et le pare-brise chauffants, le chargeur à induction pour smartphone, les jantes en alliage de 18 pouces ou encore les barres de toit, cet Icon ajoute le hayon électrique à ouverture mains libres, les feux arrière spécifiques et les clignotants arrière à défilement.

Plus économique qu’un Dacia Duster

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, ce Qashqai Icon est moins cher que la finition dont il dérive. Lorsque le N-Connecta Mild Hybrid 158 ch X-Tronic s’affiche à 38 000 €, cette version Icon est vendue 25 990 €. L’économie réalisée atteint 12 010 €, sans compter les équipements supplémentaires !

Une autre motorisation profite de cette offre : l’Hybrid e-Power de 205 ch. En plus d’être sobre, cette mécanique est d’une grande douceur et a permis au Qashqai de se classer deuxième lors de notre grand comparatif de SUV hybrides. Si l’économie est moins importante, Nissan fait tout de même un effort de 8 310 € puisqu’il s’affiche à 31 490 €.

Clairement, la concurrence ne peut s’aligner : un Peugeot 3008 Allure Hybrid 145 est proposé à 41 300 € et un Renault Austral Evolution E-Tech 200 ch s’échange contre 41 900 €. Dans sa version Mild Hybrid, le Nippon se place en dessous d’un Dacia Duster Hybrid 155 en finition Extreme : 28 500 €.

À ce prix, de nombreux acheteurs pourraient pousser les portes des concessions Nissan, mais la marque ne prévoit que 500 exemplaires disponibles.