Les chiffres le prouvent, les aides fiscales font augmenter les ventes de voitures électriques en France

La politique du gouvernement actuel en matière d’incitations à l’achat de voitures neuves pour les particuliers coûte cher à financer et pose aussi des problèmes aux sociétés, mais elle a au moins le mérite de porter les ventes.

Mois après mois, les effets conjugués de l’augmentation du bonus écologique (prime CEE), de la mise en place du leasing social désormais plus régulière et des mesures fiscales obligeant de plus en plus les sociétés à augmenter leurs parts de voitures électriques se font sentir : après un mois de mai où 29 % des voitures neuves étaient électriques en France, cette part atteint pour la première fois les 30 % en juin.

Le marché automobile est en hausse sur les 6 premiers mois de 2026

Pour la première fois depuis le début de l’année 2026, il s’est vendu davantage de voitures neuves qu’en 2025 au cumul. Après les six premiers mois, les ventes sont en hausse de 1,8 % et elles ont augmenté de 11,4 % rien que sur le dernier mois de juin (ou de 1,2 % si on compare à nombre de jours ouvrés identique).

Dans le détail, Stellantis voit ses ventes augmenter de 9,5 % avec + 4,2 % pour Peugeot, + 4,2 % pour Opel, ou + 9,8 % pour Citroën. Le groupe Renault, de son côté, voit ses ventes progresser de 1 % malgré une baisse de 0,9 % pour la marque au losange et de 1,2 % pour Dacia. Le groupe Toyota bondit de 4,2 % et Volkswagen prend 1,2 %.

30 % de voitures neuves électriques

Comme depuis plusieurs années, la part de voitures neuves essence sans hybridation et de voitures neuves diesel ne cesse de se réduire. Après les six premiers mois, elle tombe à 14,9 % pour les premières et à 2,6 % pour les secondes. L’hybride (micro-hybrides et full hybrides) représente 50,9 % des ventes mais l’hybride rechargeable régresse à 5,6 %.

La progression la plus spectaculaire concerne les voitures électriques, dont la part représente 28,2 % après les six premiers mois de 2026 au lieu de 17,6 % l’année dernière. Entre temps, les aides à l’achat pour ces véhicules ont beaucoup augmenté et depuis quelques semaines, la crise du prix des carburants joue peut-être aussi auprès de certains automobilistes.

Le Tesla Model Y passe devant la Renault 5

La petite surprise chez ces voitures électriques, c’est que le Tesla Model Y repasse devant la Renault 5. Le SUV américain, dont la production mondiale a beaucoup fluctué l’année dernière après l’arrivée de sa version restylée, s’est écoulé à 22 635 exemplaires sur les six premiers mois de l’année 2026 (5ème place du classement général des ventes) contre 20 662 pour la Renault 5 (6ème). La Renault 4 démarre beaucoup plus poussivement avec 5 589 exemplaires écoulés, contre 13 129 pour le Scénic et 7 176 pour la Mégane, deux modèles bien aidés par les remises.

Au haut du classement, la toute nouvelle Renault Clio de sixième génération poursuit sa montée. Elle talonne désormais la Sandero et n’a plus que 10 500 exemplaires de retard sur la Peugeot 208. En comptant les ventes de la Clio 5, elle domine largement les ventes de voitures neuves en 2026.