Comparatif vidéo - Hyundai Ioniq 5 VS Tesla Model Y : duel tendance

Aujourd’hui quand on demande à des personnes de citer une marque de véhicules électriques, immédiatement c’est le nom de Tesla qui ressort le premier. Le constructeur américain s’est forgé en l’espace de quelques années une solide réputation et surtout dispose d’une énorme aura auprès du public. Pour preuve, la Model 3 est aujourd’hui l’un des modèles les plus vendus en Europe toute carburation confondue et c’est logiquement le modèle électrique le plus écoulé.

Mais attention, la concurrence s’organise et la principale menace vient de Corée et notamment de la marque Hyundai qui a décidé d'investir massivement dans le monde de l’électrique avec l’émergence d’une gamme spécialement dédiée. La Ioniq 5 en est le premier modèle. D’autres arriveront dans les années à venir.

Si la Model Y appartient indéniablement à l’univers des SUV, le positionnement de la Ioniq 5 est plus flou puisqu’elle se situe à mi-chemin les berlines et les SUV. Tout cela a des conséquences sur le design de nos deux rivales. La Model Y affiche des lignes qui font la part belle aux courbes avec un dessin qui partage logiquement beaucoup d’éléments avec la Model 3. Tout l’inverse de la Ioniq 5 qui met en avant des lignes très géométriques avec notamment des détails très futuristes comme ses projecteurs ou ses feux faisant référence à des pixels.

Cette différence de conception se retrouve également dans l’habitacle. Chez Tesla, la planche de bord est particulièrement épurée. En son centre, trône un immense écran horizontal de 15 pouces qui représente le centre névralgique de la Model Y. On y retrouve toutes les informations que ce soit celles liées à la conduite, au multimédia, aux différents réglages de la voiture ou aux loisirs. Résultat, aucun bouton et une ambiance unique sur le marché.

À bord de la Ioniq, la présentation est moderne avec une double dalle numérique de 12 pouces, mais l’organisation reste traditionnelle pour une automobile. Dans les deux cas, la qualité est au rendez-vous. La sensation d’espace est bien différente à bord des deux modèles. La Model Y possède une console centrale imposante qui recèle de très nombreux rangements, mais cela dégage énormément d’espace à l’arrière. C’est tout l'inverse dans la Ioniq avec beaucoup de places à l’avant et moins à l’arrière en raison d’une console centrale placée différemment avec aussi beaucoup de rangements.

Aspects pratiques : une Tesla familiale

Avec des longueurs respectives de 4,75 m pour la Model Y et 4,63 m pour la Ioniq 5, nos deux rivales sont des modèles de grande taille. Toutefois, les écarts sont importants dans le domaine pratique. Ainsi, pour ce qui est du chargement des bagages, les deux profitent au maximum de leur architecture électrique afin de proposer deux coffres (l’un à l’avant et un autre à l’arrière).

Ici, c’est la Model Y qui se démarque avec une capacité totale qui oscille entre 854 et 1 868 litres alors que la Ioniq 5 doit se contenter de « seulement » 527 à 1 587 litres et l’américaine est plus facile au quotidien en raison d’un seuil de chargement plus bas.

Cet avantage se confirme aussi dans l’habitacle avec un Model Y plus accueillant notamment en matière de garde au toit. La place centrale arrière est également plus utilisable et les passagers bénéficieront de cuves de pied nettement plus profondes qui rendent les places plus confortables.

Mais la praticité d’une voiture électrique ne se résume pas à l’habitabilité car la facilité de recharge est aussi essentielle. Dans ce thème, match nul en courant alternatif - chez vous sur secteur ou sur une wallbox ainsi que sur borne publique - puisque les deux acceptent jusqu'à une puissance de 11 kW, avec à la clé une charge à 80 % autour des 5 h 20. Mais pour ce qui est de la charge rapide en courant continu, le Hyundai Ioniq 5 profite de son architecture 800V pour particulièrement exceller, avec une charge jusqu'à 80% possible en 18 minutes sur la borne adaptée contre plus près de 30 minutes pour le Tesla. Ce dernier a en effet beau avoir un plus haut pic de charge à 250 kW contre 232 pour son rival, le Ioniq 5 maintient un plateau plus élevé. Cependant, le Model Y garde un atout dans la manche (encore pour quelque temps) : l'accès au réseau de Superchargers dédié à la marque partout en France et en Europe.

Note : 14 /20 15,5 /20 Explication des critères de notation

Équipement : une Ioniq ultra-complète et originale

Nos deux adversaires sont vendus dans leur configuration du jour à savoir Ioniq 5 Executive et Model Y Grande Autonomie au même prix de 59 990 €, mais quand on y regarde de plus près, de nombreuses différences existent pourtant.

Premier constat, la Ioniq 5 est déclinée dans une gamme complète avec trois finitions (Intuitive, Creative et Executive) alors que la Model Y n’en possède qu’une. Toutefois, c’est surtout leurs dotations qui permettent de les distinguer. Quel que soit le modèle que vous choisirez vous bénéficierez d’un équipement particulièrement complet. Toutefois, c’est tout de même la Ioniq 5 qui se distingue. Son offre est ultra-complète avec notamment de série l’affichage tête haute en réalité augmentée, la banquette arrière coulissante électriquement, le système audio Bose ou la commande de stationnement à distance via télécommande (avant/arrière/créneau/bataille). Cette dernière qui s’effectue par l'intermédiaire du téléphone est en option sur la Tesla comprise notamment dans le pack « Autopilot amélioré » comprenant la navigation, le changement de voie automatique et le stationnement automatique qui est facturé 3 800 €.

Mais surtout la Ioniq 5 possède certains équipements originaux et indisponibles sur l'américaine comme par exemple le chargeur inversé avec adaptateur pour prise de charge extérieure qui permet de recharger d’autres objets électriques comme de l’électroménager ou bien des vélos électriques. Et pour 600 € de plus, vous pouvez bénéficier d’un toit photovoltaïque qui permet d’alimenter le réseau local ou même de recharger une partie de la batterie (environ 1 000 kW/an dans des conditions optimales) que ce soit en roulant ou même à l’arrêt. Chez Tesla, on met l’accent sur le divertissement avec notamment la possibilité d’avoir des jeux, la télévision avec Netflix par exemple ou même de quoi faire des blagues à ses passagers avec le bien connu coussin péteur.

Rapport prix/équipements Hyundai Ioniq 5 HTRAC Tesla Model Y Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 16,3 /20 14 /20 Explication des critères de notation

Budget : une Tesla qui étonne

Commercialisés au même prix, ces deux modèles ne se démarquent pas au niveau de leur tarif, ni par leur bonus puisqu’elles bénéficient de 2 000 € à condition bien évidemment de prendre aucune option synonyme de perte de ce bonus. Avec sa garantie 5 ans, kilométrage illimité, la Ioniq 5 prend l’avantage sur la Model Y qui doit se contenter de 4 ans/80 000 km mais l’américaine reprend le dessus en raison d’une cote très élevée comme les autres modèles de la marque, mais également d’une excellente fiabilité supérieure à celle de la Hyundai. Victoire donc de la Tesla.