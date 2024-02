En 2023, plus d'une voiture neuve vendue sur quatre était électrifiée (près de 17 % pour les autos 100 % électriques, 9% pour les hybrides). Au total, les "pures" électriques ne représentent que 2,5% du parc total. C'est certes peu en pourcentage, mais en nombre, vous êtes plus d'un million à rouler chaque jour après avoir rechargé votre voiture. Et vous êtes des millions à vous demander si oui ou non, vous allez un jour franchir le pas.

dailymotion Partir aux sports d’hiver en électrique : le guide Caradisiac

Un usage ne changera pas : partir en vacances en voiture....électrique

Et c'est bien à vous tous que notre super-test s'adresse, à ceux qui roulent déjà ou qui rouleront en électrique. Vous tous, et surtout si vous êtes des fidèles de Caradisiac, vous savez maintenant que cette révolution automobile entraîne de nouveaux usages et suscite énormément de questions. L'automobiliste ne sera décidément plus jamais le même et il vivra avec sa monture fondamentalement différemment. Mais il reste un usage, ancré dans notre culture auto, qui ne devrait pas trop subir de bouleversements : les départs en vacances. Et oui, si les urbains peuvent prendre les transports en commun, si ceux qui habitent en dehors des villes, faire du covoiturage, il reste que le moyen le plus économique pour partir en vacances en famille reste l'auto.

Une électrique en hiver : ça consomme plus ?

Et c'est donc naturellement que Caradisiac, en cette période hivernale, a simulé en quelque sorte un départ en vacances à la montagne avec des électriques. Car c'est bien en hiver que ces autos à piles suscitent le plus de questions :

- le temps pour se rendre dans une station de ski est-il plus long en électrique qu'en thermique ?

- combien de fois faut-il s'arrêter en route pour recharger ?

- combien coûtent les recharges ?

- combien y a-t-il de bornes de recharge dans les stations de ski ?

- l'autonomie des batteries baisse-t-elle quand la température diminue et que la route s'élève ?

Pour répondre à toutes ces questions, notre rédaction a enfourché sept modèles en direction de sept stations des Alpes situées entre 1000 et 2300 mètres d'altitude : Alan Froli a testé la BYD Seal jusqu'à Courchevel, Olivier Pagès, la Hyundai Kona jusqu'à La Clusaz, Cédric Pinatel, la Peugeot e-208 jusqu'à Villard de Lans , Adrien Raseta, la Peugeot e-308 SW jusqu'à Val d'Isère, Julien Bertaux, la MG 4 jusqu'aux Saisies, Stéphane Schlesinger la Renault Mégane E-Tech Electric jusqu'au Grand Bornand et Alexandre Bataille, la Tesla Model Y jusqu'à Val Thorens.

Les sept modèles testés