Comment bien protéger son auto des maux de l'hiver ? Nos conseils et astuces

La période estivale fait souvent craindre le pire aux automobilistes : climatisation qui tombe en panne, problème de refroidissement voire surchauffe du moteur. Ces peurs sont fondées, mais en réalité, c’est sans aucun doute la période hivernale que votre auto craint le plus. L’accumulation de l’humidité, des températures glaciales ou encore du gel ont des conséquences plus nombreuses et variées, encore plus redoutables. C’est pour éviter divers désagréments qu’il est conseillé de respecter certaines recommandations, souvent simples. Voici nos conseils et astuces.

L’indispensable éclairage

Les jours raccourcissent et le passage à l’heure d’hiver diminue davantage la période de luminosité pendant la journée. Résultat, l’éclairage est beaucoup plus sollicité. Si le réglage des phares nécessite un professionnel, le contrôle du reste des sources lumineuses peut se faire seul. L’arrière du véhicule placé proche d’un mur permet de rapidement observer si une ampoule est défectueuse. Bien sûr, ne pas oublier la boîte d’ampoules de remplacement dans la boîte à gants. Voir et être vu, c'est encore plus important en hiver !

Batterie et circuit de charge

Batterie et saison froide ne font pas bon ménage. Clairement, si elle se révèle faiblarde durant l’été, elle ne passera certainement pas l’hiver et un beau matin, votre auto refusera de démarrer. Vérifier son état de charge, mais aussi le circuit de charge (alternateur), est donc conseillé. Par ailleurs, si votre auto reste immobilisée pendant plusieurs semaines, il est préférable de la démonter et la stocker au chaud. L’autre solution est d’investir dans un appareil qui assure un maintien de la charge, si vous disposez d'une prise.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Être bien chaussé

Le seul élément qui relie votre voiture à la route est le pneumatique. Pour éviter les glissades et autres sorties de route, ou tout simplement pour ne pas rester coincé à la moindre pente enneigée, s’équiper en pneus hiver ou toutes saisons est plus qu'opportun. Les performances de ses enveloppes se révèlent plus élevées que celles de leur homologue été lorsque la température est inférieure à 7° et sous la pluie. Évidemment, c’est sur la neige et le verglas que le gain est le plus flagrant. À noter par ailleurs que la loi Montagne impose de s’équiper avec ces pneus ou de détenir dans son coffre des chaînes ou chaussettes. Cette loi s’applique du 1er novembre au 31 mars dans 34 départements en France.

Recharger et utiliser sa climatisation

Oui, c'est contre-intuitif, mais la climatisation est aussi utile en hiver qu'en été. L’air qui sort des buses d’aération est plus sec grâce à la clim. Il en résulte une meilleure absorption de l’humidité et donc un désembuage plus rapide. Faire vérifier, voire recharger, son système en hiver n’a donc rien d’incohérent, au contraire.

Lubrifier les joints

Les températures basses et surtout la formation de gel sont néfastes pour les joints de portes. Ils se durcissent et peuvent devenir friables, voire se coller avec le gel, et à l’ouverture se fissurer. C’est comme ceci que l’intérieur de votre auto peut devenir humide, par manque d'étanchéité. La solution consiste simplement à les lubrifier avec des produits spécifiquement prévus (bombe de lubrifiant au silicone). Cependant, une recette de grand-mère, celle qui consiste à utiliser de l’huile d’olive, est aussi d'une réelle efficacité. Étalez-en sur tous les joints une fine couche, et ils ne colleront pas.

Tester le dégivrage

Le dégivrage est un élément de sécurité essentiel. Rouler avec la lunette et les rétroviseurs totalement embués s’avère gênant et surtout dangereux. Néanmoins, il n’existe pas réellement de solution pour le tester avant que la buée ne fasse son apparition. Cependant, il est possible d’entendre un clic lors de son déclenchement, il s’agit du relais. Pour cela, il faut être dans un silence complet, sans ventilation, ni autoradio. En cas d’absence de clic, le fusible peut être hors service.

Utiliser des fluides antigels

Le liquide de refroidissement n’est pas composé que d’eau, il contient également de l’antigel, un élément indispensable. C’est pour cela qu’il faut uniquement mettre du liquide de refroidissement lorsque l’on fait les niveaux. En général, ce type de produit est prévu pour rester efficace contre le gel jusqu’à - 25°.

Les conséquences sont moins graves pour le lave-glace, mais le conseil reste valable afin d’éviter le gel des conduites et des buses. Un produit antigel, en appoint de l’eau, suffit. Il se vend aussi en hiver des liquides lave-glace résistant à - 35°C.

Le carburant peut aussi nécessiter son produit antigel, notamment le gasoil. Néanmoins, celui distribué en station est prévu pour résister jusqu’à – 20° environ. Ce type de produit s’adresse à ceux qui vivent essentiellement dans les régions montagneuses. Il faut compter environ 20 € pour un flacon de 25 centilitres.

Un simple carton sur le pare-brise

Cette technique est on ne peut plus simple, mais reste toujours d’une grande efficacité. Il suffit de placer un carton sur son pare-brise afin d’éviter que le gel ne s’y dépose. C’est facilement cinq bonnes minutes de gagnées le matin, et une corvée de moins à effectuer.

Ne surtout pas utiliser d’eau chaude

La "solution" qui consiste à verser de l’eau chaude sur un pare-brise gelée est clairement déconseillée. Le choc thermique risque de le fissurer si un impact est déjà présent. Il est préférable de vaporiser de l’eau salée ou d’appliquer un mélange composé d’un volume d’alcool à 90° pour deux volumes d’eau. Efficacité garantie.

Laver les soubassements

C’est bien connu, le métal et le sel ne font pas bon ménage. Durant la période hivernale, certaines portions de route peuvent être « généreusement » salées afin d’éviter la formation de verglas. C’est pour cela qu’il est recommandé de laver son auto régulièrement et surtout de ne pas oublier les dessous (bas de casse, trains roulants, échappement…). Certains centres de lavage (rouleaux ou portiques automatiques) disposent d’une fonction « soubassements ». Dans le cas d’un jet haute pression, pas d’autre choix que de se baisser et de rincer. Votre châssis vous remerciera.

Tapis de sol en caoutchouc

Humidité, neige, sel, feuilles mortes, la moquette et les tapis de sol n’apprécient guère. Le meilleur moyen est d’opter pour des tapis en caoutchouc. En plus d’une protection optimale, ils sont résistants et se lavent très facilement à l’eau. Le mieux est bien sûr d’opter pour des modèles sur-mesure afin qu’ils ne glissent pas et ne se positionnent sous les pédales. Comptez environ 50 euros pour un jeu complet, hors coffre.

Privilégier un réservoir plein

Ce conseil s’applique pour éviter que de l’eau se forme dans le réservoir, un élément que les moteurs, diesels notamment, détestent. En hiver, l’air est beaucoup plus chargé en humidité. Cet air pénètre naturellement au fur et à mesure que l'on consomme le carburant, afin de compléter le volume du réservoir devenu disponible. Le retour du carburant chaud du moteur vers le réservoir et/ou un bouchon de réservoir insuffisamment étanche accentuent le phénomène. C’est pour cela que plus le réservoir est plein, moins il y a d’air et donc d’humidité. En cas de doute, il existe un additif nommé dispersant d’eau qui élimine l’eau dans le carburant.

Respecter le temps de chauffe et le bon niveau (et grade) d’huile

Il s’agit là d’un conseil à respecter toute l’année, mais votre moteur n’apprécie guère les démarrages à des températures très basses. Les premières secondes étant les plus néfastes, la qualité et le niveau d’huile doivent être optimaux. C’est la durée de vie du moteur, mais aussi celle du turbo qui sont en jeu.

Laisser son moteur tourner au ralenti pendant plusieurs minutes n’est pas nécessaire. Il est préférable de le faire chauffer en roulant, de façon douce et souple : accélérations à faible charge et un régime moteur sous les 2 500 tr/min pendant les 10 premières minutes.

Les rongeurs attaquent

Cela ne semble pas évident au premier abord, mais les rats, fouines, martes ou loirs peuvent faire de sacrés dégâts. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils recherchent la chaleur et que les constructeurs utilisent de plus en plus des biomatériaux. Il s’agit donc de l’endroit idéal pour aiguiser leurs dents et grignoter toutes sortes de choses : durites, gaines électriques, isolants, capitonnages. Le risque de panne n’est pas à prendre à la légère. Pour éviter ces désagréments, il existe des répulsifs spécifiques, mais il est aussi possible de prévenir ce phénomène en suivant quelques conseils. Tout d’abord, évitez de laisser traîner de la nourriture dans la voiture et éliminez les miettes, laissez le capot ouvert et si vous avez un chat, laissez-lui l’accès au garage.

Éviter le frein à main

Ce n’est pas un réflexe évident. Pourtant, cela évite que le système de freinage ne se bloque à cause de l’humidité et du gel. Il suffit alors de laisser une vitesse (première ou marche arrière) ou de laisser le levier sur « P » pour les boîtes automatiques.

Les indispensables à posséder dans son auto