Bientôt sur Caradisiac - Un super test d'électriques à la montagne !

Les voyages font partie de l'ADN de Caradisiac. Parce que si l'on peut tester une voiture à 70 % en quelques heures, creuser les 30 % restant réclame plusieurs jours et centaines de kilomètres, le temps de trouver les situations particulières qui les mettent vraiment à l'épreuve (adhérence précaire, aléas du quotidien, avis de l'entourage).

La rédaction mobilise donc régulièrement tous ses membres pour de longs trajets avec le maximum de véhicules possible : vous avez peut-être suivi nos péripéties en Roumanie (avec Dacia), en République tchèque (Skoda), en Italie (Fiat et Alfa Romeo), en Suède (Volvo), dans le Jura (avec divers véhicules et énergies) et en Espagne (Seat et Cupra).

"Electrip" dans le froid et la misère…

Pour ce début d'année 2024, nous avons décidé de mettre à l'épreuve, tendance du marché oblige, des véhicules électriques, notamment des stars des ventes et nouveautés importantes, sur un long parcours glacial, le froid demeurant l'un des ennemis les plus féroces des batteries. Toutes les catégories sont représentées, de la citadine à la routière en passant par les SUV et même des modèles sportifs.

Pas de confrontations directes donc, mais simplement des tests longue durée pour vous livrer un maximum d'informations sur les prestations globales de chaque auto dans des conditions difficiles. Pour savoir où nous nous rendons et surtout découvrir nos impressions, avec en prime de nombreuses vidéos, rendez-vous début février pour découvrir notre grand comparatif !