L’ électrification ne cesse de se développer dans l’automobile avec la montée en puissance des véhicules 100% électriques. Si ces derniers font globalement l’unanimité pour un usage citadin, la situation est plus complexe pour de plus longues distances. Pas étonnant que la plupart d’entre vous soit perdu au moment de remplacer leur véhicule. Faut-il acheter encore un diesel ? L’hybride rechargeable est-elle la solution idéale ? L’essence ou les hybrides ont-ils toujours de l’intérêt ? Les électriques sont-ils prêtes ? Plein de questions auxquelles nous avons essayé de répondre au travers d’un aller/retour dans le Jura. Un trajet d’environ 1 000 km ( 930 km exactement) afin de savoir qu’elle est la meilleure énergie pour une personne qui recherche une voiture pour le quotidien mais aussi pour partir en vacances avec sa famille. Pour le savoir, nous allons analyser le temps de trajet bien évidemment mais aussi le coût du voyage.

dailymotion Essence, diesel, hybride, hybride rechargeable ou électrique, quelle est la meilleure carburation pour faire 1 000 km ?

Pourquoi les Rousses ?

Tout simplement car il s’agit d’une station qui accueille des touristes aussi bien en hiver qu’en été. À 465 km de Paris, cela constitue une distance suffisamment éloignée pour constater des différences entre nos protagonistes ?

Quels concurrents ?

Il était essentiel que toutes les carburations soient représentées avec des véhicules du même segment. Nous avons sélectionné celui des compactes, l’un des plus vendus en France et surtout le plus accessible pour une personne qui recherche un véhicule familial. De ce fait, nous avons opté pour trois Peugeot 308 (une diesel, une essence et une hybride rechargeable de 225 ch), une Toyota Corolla 122 ch bien évidemment pour l’hybride et deux électriques : une Renault Mégane E-Tech, l’une des électriques qui se vend le mieux en France et bien sûr impossible de ne pas prendre une Tesla Model 3, qui se distingue notamment par son réseau de recharge unique sur le marché.

Quelques règles à respecter

Pour les départager, il fallait que tous ces véhicules soient sur un pied d’égalité :

Chaque concurrent se devait de relever sa consommation, la quantité de carburant ou d’électricité utilisée, le temps pour faire le plein ou recharger et enfin la durée nécessaire pour parcourir chaque distance sans tenir compte de la pause repas.

Le prix du voyage

Pour évaluer le coût du voyage, nous avons choisi de prendre le prix moyen de chaque carburant pour les thermiques (Diesel : 1,73 €/l et 1,63 €/l pour l’essence) tandis que les électriques devaient relever le prix de leur recharge. Attention, pour ces dernières, nous sommes partis du postulat qu’elles avaient fait le plein à domicile, ce qui est le cas de la majorité des propriétaires de ce type de véhicules. Nous n’avons en revanche pas englobé le tarif du péage, identique à toutes les voitures.

Maintenant que les règles sont posées, place à la route.