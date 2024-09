BYD Dolphin VS MG4 : quand les chinoises s’affrontent

BYD a beau être un géant mondial de l’automobile, avec plus de 3 000 000 de véhicules produits en 2023, dans notre pays, la marque reste confidentielle. Logique puisque le réseau est encore embryonnaire avec, au mieux, 80 points de vente hexagonaux d’ici à la fin de l’année. En comparaison, son principal rival, MG, vise lui les 200 concessionnaires à la même date !

L’offre de Byd est pourtant déjà généreuse avec pas moins de 6 modèles. Le plus abordable d’entre eux porte le nom de Dolphin. Berline compacte, elle affiche un profil qui rappelle l’un des best-sellers européens de la catégorie, la Volkswagen ID.3. Plutôt courte (4,29 m) mais assez haute (1,57 m), elle pourrait presque prétendre être un monospace. Si ses lignes générales sont assez classiques, la Dolphin présente tout de même quelques traits de style qui lui sont propres. À commencer par les impressionnants plis de carrosserie des flancs.

La Dolphin n’hésite pas, par ailleurs, à jouer la carte de la couleur avec un nuancier qui propose du rose, du violet et, sur la finition haut de gamme Design, 4 déclinaisons bicolores. Des teintes que l’on retrouve parfois sur les jantes. Qui a dit que les constructeurs chinois n’avaient pas le sens de la fantaisie ?

En face, la MG4 parait des plus classiques. Les plus audacieux pourront, certes, choisir l’orange Fizzy disponibles en option (650 €) mais le dessin général, avec son profil hatchback, pourrait être celui de n’importe quelle berline compacte, qu’elle soit électrique ou pas. Le bureau de design de la marque s’est toutefois attaché à lui donner, visuellement, un peu de caractère avec une proue plongeante, des feux arrière au dessin tourmenté et, sur certaines finitions, un imposant becquet qui surplombe la lunette arrière.

Cette MG peut également compter sur une vaste gamme pour séduire. De 170 à 435 ch, il y en a pour tous les goûts. Au moment de choisir la version qui allait affronter la Byd Dolphin, le choix a, toutefois, rapidement été fait, cette dernière n’étant disponible qu’avec un moteur de 204 ch et une batterie de 60,4 kWh. C’est donc la MG4 Luxury, de même puissance mais dont la batterie est un peu plus généreuse (64 kWh) qui va tenter de résister aux assauts de sa compatriote.

Aspects pratiques : la MG4 utilise mieux l’espace

Très différentes à l’extérieur, nos deux rivales le sont également à l’intérieur. Si la carrosserie de la Dolphin est assez originale, son mobilier de bord l’est beaucoup plus encore. Ici, la notion même de ligne droite semble avoir été prohibée. Chacun jugera si cela est à son goût ou pas, mais reconnaissons que cette évocation du monde marin peut séduire. Dommage que, contrairement à ce qui avait encore cours il y a quelques mois, l’intérieur ne se décline désormais plus qu’en un camaïeu de noir et de gris foncé. Certes, c’est plus valorisant visuellement que certains coloris proposés jusqu’alors, mais cela assombrit un habitacle par ailleurs assez lumineux.

Avec ses imposantes surfaces vitrées, l’habitacle de la Dolphin ne manque ainsi pas de laisser entrer généreusement la lumière. Surtout dans la configuration Design, équipée, de série, d’un toit vitré panoramique. De quoi donner l’impression d’un espace à bord généreux, ce qui n’est, en réalité, pas réellement le cas. Certes, 4 adultes ne seront pas gênés aux entournures mais, nous y reviendrons, la MG4 fait bien mieux sur ce point. La BYD pêche par ailleurs, par sa qualité de fabrication très moyenne, davantage due à la présence de matériaux peu flatteurs (plastiques et "cuir" végétal de la sellerie) qu’à des assemblages peu précis. Plus ennuyeux, le volume de chargement est trop limité pour ce segment de marché. Il faut, en effet, composer avec seulement 345 l sous le cache bagages et 1 310 l en configuration 2 places.

Sur ce dernier point, la MG ne fait pas franchement mieux. Si le coffre, en configuration standard, acceptera un petit sac de plus grâce à ses 18 l supplémentaires (363 l au total), il est moins volumineux (1 177 l) une fois la banquette rabattue. Toutefois, même si elle n’est pas plus longue (4,29 m pour nos deux concurrentes), elle offre plus d’espace pour les genoux des occupants de la banquette. Si votre famille comprend une paire d’ados, elle sera ainsi plus adaptée à votre quotidien. Niveau luminosité, à contrario, il faudra composer avec des vitrages assez étroits et l’impossibilité d’obtenir un toit vitré.

Quant au dessin de la planche de bord, il semble avoir été directement inspiré du travail de Tesla. En effet, si l’on excepte les deux écrans (l’un face au conducteur servant de support à l’instrumentation, l’autre central servant à piloter la plupart des fonctions de confort), elle s’avère parfaitement rectiligne. Seule originalité, une excroissance, sur laquelle on trouve la commande rotative de transmission et le frein à main électrique, prend place à mi-hauteur. Les plastiques utilisés par MG ne sont toujours pas au niveau des meilleures européennes, mais ils supplantent tout de même ceux de la BYD. Et même si elle semble, sur le papier, moins flatteuse que le faux cuir de cette dernière, la sellerie, mêlant similicuir et tissu, de la MG4 se révèle finalement de meilleure qualité.

Pratique BYD Dolphin Design MG4 Luxury Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 10,2 /20 11,5 /20 Explication des critères de notation

Budget : une Dolphin croisée avec un chameau

Lorsqu’elles ont commencé à arriver dans notre pays, les voitures électriques chinoises ont marqué les esprits avec leurs tarifs sans concurrence. Depuis, les concurrentes ont, pour la plupart, revu leurs prétentions à la baisse tandis que le gouvernement français a privé les modèles fabriqués à l’autre bout du monde de bonus écologique. Les prix de nos deux rivales ne semblent donc plus aussi agressifs que par le passé. D’autant que, pour le moment, ni BYD, ni MG n’ont répercuté à leurs clients les taxes complémentaires que vient de leur appliquer l’Union Européenne (17 % pour BYD et 36,3 % pour MG).

À ce jour, dans les versions essayées ici, les Dolphin et MG4 s’affichent donc toutes deux à 35 990 €. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit des définitions d’équipement les plus complètes (Design pour la première et Luxury pour la seconde) disponibles avec les motorisations de 204 ch.

Si, toujours en conservant la même mécanique, on se penche sur les finitions d’entrée de gamme, on trouve un mimétisme encore plus poussé entre ces deux rivales. D’une part parce que toutes deux réclament, 33 990 €, d’autre part parce qu’elles sont nommées Comfort. Toutefois, si la gamme de la Dolphin se limite à ces deux propositions, celle de la MG4 comprend également une version 170 ch/51 kWh, une 245 ch/77 kWh et la turbulente XPower avec ses 435 ch et sa batterie de 64 kWh.

Mais si la MG4 joue la carte de la diversification, elle ne joue pas celle de la sobriété. En effet, son appétit en ion s’établit, en moyenne, à environ 20 kWh/100 km. Il sera ainsi difficile, sur le réseau secondaire, de passer sous la barre de 18 kWh/100 km tandis que les trajets urbains effectués avec la plus grande retenue sur la pédale de droite se solderont par une moyenne de 15 kWh/100 km.

Avec ses 12,5 kWh/100 km en ville, le Dolphin ne laisse aucune chance à sa rivale sur ce point. L’efficience de la BYD se vérifie également sur autoroute où, à 130 km/h, elle engloutira entre 18 et 19 kWh tous les 100 km. À l’issue de notre essai, la consommation moyenne s’établit ainsi à 16 kWh/100 km. Un très bon chiffre.

Budget BYD Dolphin Design MG4 Luxury Coût d'achat















Bonus/malus















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 11,2 /20 13,2 /20 Explication des critères de notation

Equipement : le tour de force de la Dolphin

Depuis leur arrivée sur notre continent, les constructeurs chinois ont pris la bonne habitude de proposer des modèles très bien équipés. Ainsi, même s’il faut souvent faire l’impasse sur les équipements les plus high-tech, la plupart des automobilistes y trouveront son compte.

Démonstration avec la finition d’entrée de gamme Comfort de la Dolphin. On y trouve déjà les projecteurs à LED avec feux de routes automatiques, les jantes alliage de 17", les rétroviseurs dégivrants et rabattables électriquement, les sièges avant électriques et chauffants, le GPS, la caméra 360°, le régulateur de vitesse adaptatif ou encore la pompe à chaleur. Naturellement, la marotte de BYD, à savoir l’écran central pivotant (il mesure ici 12,8"), est de la partie.

Ainsi, pour justifier son surcoût de 2 000 €, le haut de gamme Design ne compte que sur le toit vitré panoramique, les vitres arrière surteintées, le chargeur de smartphone à induction et la peinture bicolore. À noter que la liste des options n’existe ici tout simplement pas : même les teintes métallisées sont livrées sans supplément.

Si elle est loin d’être démunie, la MG4 ne peut toutefois pas lutter. Comme nous l’indiquions précédemment, la définition mécanique qui nous intéresse ici est uniquement proposée avec la finition Luxury. Sa dotation est proche de celle de la Dolphin Design. Elle peut toutefois compter sur un volant chauffant, des jantes de 18" et un planificateur d’itinéraire. Mais, en contrepartie, elle fait l’impasse sur l’électrification et le chauffage du siège passager, le toit vitré et la peinture bicolore. Et, à moins d’opter le blanc, il faudra s’acquitter d’un supplément de 650 € pour la teinte de carrosserie.