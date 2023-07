Essai vidéo - BYD Dolphin (2023) : une nouvelle rivale électrique chinoise pour la Megane

En bref : Berline compacte 100 % électrique Batterie de 45 ou 60 kWh à partir de 28 990 €

Bien qu'il soit encore peu connu chez nous, le constructeur BYD (initiales de Build Your Dreams : construisez vos rêves, en Anglais) est l'un des plus gros industriels chinois. Outre l'automobile, cette firme apparue en 1995 compte trois autres secteurs d'activité importants : l'électronique (on a quasiment tous eu des composants de la marque dans nos téléphones et notamment la batterie), le transport ferroviaire et les nouvelles énergies (en particulier le solaire).

En pleine expansion dans tous les domaines, la marque entend bien multiplier ses propositions de mobilité verte. Après avoir investi l'Europe récemment avec la berline routière Han (rivale de la Tesla Model S), le grand SUV 7 places Tang et son petit frère Atto 3 (concurrent du Volkswagen ID.4), voici qu'elle donne naissance à la Dolphin : une compacte de 4,29 m de long qui entre en concurrence avec la Renault Megane E-Tech, la Volkswagen ID.3, et sa compatriote MG 4.

Esthétiquement, la Dolphin respecte les tendances actuelles avec un pavillon qui semble suspendu au-dessus des vitres latérales et arrière, des protections d’ailes en plastique brut et un bandeau reliant les feux arrière, mais son profil façon monospace apparaît un tantinet daté et son regard peu expressif.

Cela posé, en digne voiture chinoise, la Dolphin attaque avec un prix abyssal : bonus de 5 000 € déduit, comptez 23 990 € pour l'entrée de gamme dotée de 95 ch et d'une batterie de 45 kWh utiles, et 28 990 € pour ce modèle Confort fournissant 204 ch et une pile de 60 kWh. De quoi donner des sueurs froides aux rivales occidentales : à prestations proches, la Megane E-Tech réclame 8 000 € supplémentaires et l'ID.3… 9 000 !

Mieux, la BYD est loin d'être pingre puisqu'elle offre ici des sièges électriques et chauffants, des jantes 17'' et les caméras 360°, entre autres. Par ailleurs, elle apparaît sérieusement fabriquée avec des panneaux de carrosserie rigoureusement assemblés. En fait, seuls les joints lâches sur les encadrements et aux abonnés absents sur les portes témoignent de quelques économies sur les coûts de production.

Contrastant avec les lignes extérieures ultra-consensuelles, l'habitacle se veut original avec un design tout en rondeur et des combinaisons de couleurs censées évoquer, comme le nom de l'auto l'indique, l'univers marin. Sans prendre trop de risques, on peut prédire que cette forte personnalité ne fera pas l'unanimité. Cela posé, le mobilier apparaît solidement fixé. À défaut d'être ultra-intuitif, le grand écran multimédia/GPS de 12,8'' (32,5 cm) se montre réactif, lisible, et peut se positionner au choix à l'horizontale ou à la verticale. Hélas, celui de l'instrumentation apparaît trop petit.

À l’arrière la Dolphin réserve un espace très correct aux passagers, tant au niveau des genoux qu’au-dessus de la tête. On apprécie par ailleurs le plancher parfaitement plat à toutes les places typique d’une électrique, les deux prises USB-C ainsi que le confort de la banquette, du moins sur les côtés car le dossier apparaît trop dur au milieu.

Côté compartiment à bagages en revanche, la Chinoise propose un volume en dessous de la moyenne avec seulement 345 dm3 contre 440 dm3 pour la Mégane, 385 dm3 pour la Volkswagen ID3 et 363 dm3 pour la MG4.