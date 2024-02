En Peugeot e-308 SW à Val d'Isère : gros volumes, petite batterie

EN BREF Version break de la Peugeot e-308 À partir de 42 590 € Autonomie WLTP : 410 km Autonomie lors de notre test : Autoroute : 224 km Route de montage : 139 km

Pas simple de signer pour une voiture électrique au volume de coffre important sans tout de suite tomber sur des SUV. Sur le strict segment break, il faut composer avec le luxueux Porsche Taycan Sport Turismo, l'abordable MG5 à la conception un peu datée, le BMW i5 Touring dont les livraisons débuteront en mai 2024 ou la Peugeot e-308 SW sans surcoût par rapport à la déclinaison berline compacte. Avec ses tarifs débutant à 42 590 € et son volume de chargement pouvant aller jusqu'à 1634 litres banquette rabattue, avons-nous ici le meilleur compromis pour partir en voyage de manière survoltée ? Vérifions cela lors d'un trajet typique de vacances d'hiver via l'autoroute A6 entre Paris et la station de Val d'Isère culminant à 1850 mètres d'altitude. Un exercice qui mettra à rude épreuve la batterie de 54 kWh installée à bord de la Sochalienne.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, présentation rapide des forces en présence : la Peugeot e-308 SW embarque un moteur électrique de 156 chevaux pour 270 Nm de couple. Cette mécanique est associée à une batterie lithium-ion NMC de 54 kWh fournie par les Chinois de chez CATL. Le break affiche dans cette configuration une autonomie WLTP de 410 kilomètres. Sachant que le trajet affronte l'autoroute A6 immédiatement après notre sortie de Paris et que la température au tableau de bord indique -1°C, tous les éléments sont réunis pour la pire configuration réservée à une voiture électrique. Ainsi, ce qui devait arriver arriva : 162 kilomètres après le départ avec une batterie à 100%, l'instrumentation Peugeot i-Cockpit indique qu'il ne reste que 20% de charge. Un scénario qu'une bonne partie des sept autres véhicules du convoi de notre grand comparatif affrontent également. Le premier arrêt se déroule donc à l'aire de repos de Venoy-Chablis, sur une borne qui ne fonctionne pas sans un long redémarrage.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

En Peugeot e-308 SW à Val d'Isère : gros volumes, petite batterie

En attendant que l'opérateur disponible au téléphone se charge de réinitialiser l'appareil à l'écran figé, les regards se posent sur la Peugeot e-308 SW. "Elle est trop torturée" lance un des journalistes de l'équipe, alors qu'un autre répond qu'au contraire, "elle n'en fait pas des tonnes pour une électrique et passe inaperçue". Il est vrai que seul l'œil aguerri remarquera l'emblème spécifique sur le hayon ou la calandre texturée étanchéifiée pour une meilleure aérodynamique. Dans l'ensemble, la Peugeot e-308 SW affiche un coup de crayon très dynamique renforcé dans l'habitacle par la finition GT du modèle ici présentée.

Rejoindre la station de Val d'Isère et ses 1850 mètres d'altitude implique depuis Paris de réaliser plus de 700 kilomètres. La fiche technique indique une consommation WLTP placée entre 15,1 kWh/100 km et 15,8 kWh/100km. Avec des températures aussi basses à affronter sur l'autoroute A6, l'indicateur placé au centre de l'instrumentation numérique ne tarde pas à afficher des valeurs bien plus élevées que celles du cycle d'homologation. Et très rapidement, il est évident que ce sera encore pire dans les lacets des routes à proximité de la destination. Oui, nous devrons nous arrêter cinq fois pour atteindre les pistes de ski !

La bonne nouvelle réside dans le fait que la Peugeot e-308 SW GT embarque conformément à son positionnement généraliste de nombreux équipements. Le régulateur de vitesse adaptatif se déclenche à notre goût un peu tôt tandis que le large écran central très lisible affiche sans peine le contenu des smartphones compatibles Carplay et Android Auto. Il est en outre possible d'installer l'application MyPeugeot pour suivre à distance la charge en cours et consulter toutes les informations relatives au véhicule. Cerise sur le gâteau, les sièges chauffants et massants transforment la voiture en salon roulant. Bref, le confort est au rendez-vous, et en silence ! Seul ombre au tableau : le volant volontairement petit. Sa jante cache parfois les informations du combiné d'instruments vous forçant à tasser ou tirer sur votre cou pour ne rien rater de toutes les données affichées. Autre étrangeté, le Peugeot i-Cockpit superpose de temps en temps des alertes sur les données liées au trip (photo ci-dessous). Dans notre exercice -effectivement un peu spécifique-, ces tuiles gênaient la lecture régulière de la consommation moyenne.

Sur l'autoroute à destination de Val d'Isère, la Peugeot e-308 SW demande trois arrêts. Des pauses rapprochées sur l'A6 et l'A43 avec 162 km parcourus à la première pause (batterie 20%), 175 km pour rejoindre le deuxième stop, 145 km au troisième et enfin 73 km seulement (avec 51% restant) pour assurer un dernier coup de jus rapide sur ce type de voie avec tous les services bienvenus qu'offre une aire de repos sur les longs trajets. Immédiatement après la sortie en direction d'Albertville, au moment de rattraper la N90, l'ordinateur de bord affiche une consommation bien au-dessus des indications WLTP. Sur autoroute, la Peugeot e-308 SW consomme 24,1 kWh/100km. Mais cela va empirer avec les premières épingles devant nous.

Avec ses nombreux cols, la région Auvergne-Rhône-Alpes ne manque pas d'occasions de tirer le meilleur parti d'un châssis bien pensé. Et cela tombe bien car la Peugeot e-308 SW se montre étonnamment sûre dans les courbes. Son moteur donne de l'agrément malgré sa puissance peu impressionnante. Les amateurs d'écoconduite tenteront ici un passage sur le mode Eco qui fait chuter la cavalerie à 109 ch seulement (contre 136 ch en Normal et 156 ch en Sport). La position intermédiaire ou la plus dynamique seront effectivement les deux seuls modes à envisager tant le premier handicape la voiture lors des reprises.

Après le cinquième et dernier arrêt sur le parking du magasin Intermarché d'Albertville, puis un court trajet sur la N90, les 25 derniers kilomètres se profilent avec de la circulation qui fait l'accordéon dans les virages serrés et une montée particulièrement prononcée. Il s'agit là du dernier défi que la Peugeot e-308 SW doit relever avant le bilan de ce long trajet qui cumule maintenant presque 11 heures de route. Une bonne occasion pour tout remettre à zéro et ainsi voir l'énergie dont a besoin le break pour grimper jusqu'au sommet. Des paysages magnifiques apparaissent dans le silence le plus total. La déménageuse progresse avec souplesse. Un instant contemplatif de courte durée : le tableau de bord indique dans cette situation une consommation spectaculaire de 38,9 kWh/100 km. Avec de tels chiffres, vous comprenez rapidement qu'il n'est pas possible de gravir des cols sans impacter lourdement l'autonomie. Il faut donc une destination bien équipée. En la matière, que propose Val d'Isère ? Et d'ailleurs, quelle somme avons-nous dépensée en électricité ? La réponse dans le chapitre suivant.

Un peu moins de 110 € d'électricité, hors coût de péage

Après onze heures de route, cinq arrêts et 771 kilomètres, notre trajet touche à sa fin. L'heure est au bilan en recoupant tous les relevés du parcours. En cumulant le coût de toutes les bornes, les prises ont envoyé dans la Peugeot e-308 SW 108,99 € d'électricité. Somme à laquelle il faut ajouter les 9,72 € de la batterie chargée sur le secteur avant le grand départ.

La station de Val d'Isère : des bornes classiques mais nombreuses

En janvier 2024 dans le cadre de notre reportage, la station de Val d'Isère offre un peu moins de 30 points de recharges. Un club de vacances dispose de la majorité des installations mais quelques bornes municipales et hôtels équipés se situent à proximité immédiate de l'axe routier principal de la station. Il s'agit de bornes de 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW, 22 kW et 24 kW majoritairement libres lors de notre passage. Cela dit, Val d'Isère acceuille chaque année plus d'un million de visiteurs en pleine saison. Alors il faudra peut-être jouer des coudes (ou des pare-chocs) au moment de brancher une électrique durant cette période.

Notre voyage en chiffres