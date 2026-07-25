Déjà commercialisé en Chine et aux États-Unis, le SUV Tesla Model Y L sera bientôt lancé en Europe. Il est encore en période d’essai.

Prenez un Tesla Model Y de 4,79 m de long, augmentez son empattement de quinze centimètres et vous obtenez un Tesla Model Y L. Un véhicule familial qui peut accueillir jusqu’à sept passagers. Ce modèle a lancé sa carrière commerciale en Chine et depuis peu aux États-Unis, son prochain point de chute sera le continent européen.

C’est sur le circuit du Nürburgring et sa célèbre Boucle Nord (Nordschleife) que nos chasseurs de scoop ont surpris ce modèle familial. Les essais sont menés rapidement, car il se pourrait que le Tesla Model Y L soit lancé en Europe avant la fin de l’année. Camouflé à l’avant et à l’arrière, le prototype du Tesla Model Y L, outre son empattement allongé affiche quelques différences avec le Model Y.

Versions cinq, six et sept passagers

Aujourd’hui, le Tesla Model Y peut en France être commandé en version sept places (disponible uniquement avec la version Grande Autonomie à transmission intégrale) avec deux sièges escamotables dans le coffre, il s’agit d’une option à 2 500 €. Mais à la différence du Model Y, le Tesla Model Y L est une version étudiée pour recevoir un nombre important de passagers dans un habitacle plus spacieux que celui du Model Y. C’est tout simplement parce que le Tesla Model Y L voit son empattement allongé de quinze centimètres (3,04 m) pour y loger les sièges supplémentaires (la longueur totale du modèle est de 4,97 m soit 18 cm de plus). Dans la version vendue en Chine, mais aussi aux États-Unis, l’augmentation de l’empattement permet d’installer trois rangées de deux sièges confortables. On est loin de sièges escamotables en option. En Europe, cette version « six sièges » pourrait être disponible pour le nouveau Tesla Model Y mais il pourrait y avoir également une version à cinq places et une à sept places (2 + 3 + 2), deux versions de transport de personnes qui sont d’ores et déjà disponibles sur le marché américain.

Une prise de poids maîtrisée

En attendant que ce modèle arrive sur le Vieux Continent, les essais se poursuivent sur le Nürburgring. Afin que ce modèle accepte la prise de poids consécutive à l’augmentation de l’empattement (+ 90 kg environ), Tesla a dû revoir le calibrage de la suspension adaptative, un becquet plus imposant à l’arrière a également été monté. Le Tesla Model Y L est chargé de remplacer dans le catalogue du constructeur américain le Tesla Model X dont la production a été arrêtée en mai dernier. En Europe, ce modèle pourrait n’être proposé qu’en version Grande Autonomie et transmission intégrale, et compte tenu des modifications qui ont été apportées à ce modèle, son tarif dépassera de quelques milliers d’euros celui du Tesla Model Y Grande Autonomie et transmission intégrale qui est affiché à 54 569 €. Il reste encore quelques semaines à attendre avant de tout savoir sur ce nouveau modèle de chez Tesla.