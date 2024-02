Comparatif vidéo - Le nouveau 3008 affronte le Tesla Model Y

Après une seconde génération disponible en hybride rechargeable, il aura fallu attendre le troisième opus pour découvrir une version 100 % électrique sur le 3008. Et elle devra batailler, car les places vont être chères sur le segment des SUV électriques comprenant notamment les Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, le nouveau Renault Scénic et bien évidemment Tesla Model Y, qui s’est imposé en 2023 comme le modèle le plus vendu au monde devant la majorité des thermiques et par la même le modèle électrique le plus écoulé sur la planète.

Et pour réussir à se faire une place à côté de son adversaire du jour, Peugeot va proposer plusieurs déclinaisons de son SUV. Elles seront au nombre de trois. La première forte de 210 ch sera alimentée par une batterie de 73 kWh permettant une autonomie de 525 km, une seconde à deux moteurs et une dernière à grande autonomie promettant 700 km d’autonomie avec une batterie de 98 kWh. Cela tombe bien le Model Y est aussi commercialisé en trois versions. Les puissances moteur et les capacités de batteries restent toujours secrètes chez le constructeur californien toutefois, le Propulsion revendique 455 km. Comptez 533 km pour la version grande autonomie avec ses deux moteurs et enfin 514 km pour le Model Y Performance. Pour ce qui est de la puissance de recharge, ce sera 11 kW de série et 22 kW en option en courant alternatif et 160 kW en courant continu. Des valeurs proches de celles de l’Y qui accepte suivant la version entre 175 et 250 kW en continu et 11 kW en alternatif, mais le Tesla conserve un avantage indéniable concernant son réseau propriétaire inédit et son écosystème inégalé.

Mais un véhicule électrique demeure une voiture comme les autres. La question du style est primordiale et ce domaine n’est clairement pas le point fort du Model Y qui affiche des lignes tout en rondeurs, un peu pataudes. Comme pour la Model 3, il devrait profiter d’un restyling d'ici quelques mois. En matière de design, le Peugeot 3008, c’est strictement l’opposé avec des lignes tendues aux arêtes marquées, qui rompt même radicalement par rapport à la précédente génération avec une immense calandre se fondant avec les feux de jour en forme de griffe surplombée par le nom 3008 et entourée par des projecteurs très fins. Changement également à l’arrière avec une poupe très haute et verticale.

Dans l’habitacle, c’est le grand écart. Du côté du 3008, Peugeot a renforcé l’impression de cockpit qui enserre le conducteur avec des contre-portes et une planche de bord qui ne semble faire qu’une. Très agréable d’autant plus que la qualité progresse encore. Le 3008 se rapproche un peu du segment premium. Bénéficiant de la dernière évolution du i-cockpit, le 3008 est dotée d'une ambiance intérieure inédite avec une double dalle numérique de 53 cm, un petit volant et la reprise des i-Toogle, ces raccourcis numériques totalement paramétrables dont leur nombre augmente grâce à la mise en place d’un système coulissant. Rien à voir du côté du Model Y avec une planche de bord dépourvue de tout bouton. L’intégralité des commandes passe par l’immense écran multimédia de 15 pouces positionné horizontalement et qui représente le centre névralgique de la voiture. Navigation, réglages de la voiture, climatisation, radio, tout passe par lui. Et cerise sur le gâteau, cet écran met en avant beaucoup de divertissements, que ce soit de la vidéo ou même des jeux. Vos enfants vont adorer.

Comme c’est le cas souvent, cette nouvelle génération de 3008 grandit de 6 cm avec une longueur 4,54 m. C’est beaucoup moins que la Tesla Model Y qui mesure 4,75 m. Alors forcément, 20 cm de plus, cela a des répercussions sur la place dédiée aux passagers. Ainsi, l’impression d’espace à bord est très largement supérieure dans le SUV américain avec notamment un habitacle nettement plus épuré, mais c’est aussi la conception 100 % électrique du Tesla qui fait la différence avec un plancher totalement plat aux places arrière. Résultat, l’espace aux genoux est largement plus grand dans la Tesla et il en est de même de toutes les cotes.

Même tendance pour le volume de chargement avec « seulement » 520 litres pour le 3008 alors que le Model Y dispose d’une capacité nettement plus conséquente avec 854 litres pour le coffre arrière et 117 à l’avant. Victoire de la tête et des épaules pour le SUV californien.

Abordons maintenant le dernier point, à savoir les tarifs et léger avantage au Model Y. En effet, un Y Propulsion (455 km) c’est-à-dire l’entrée de gamme est vendue 42 990 €, alors qu’il faudra compter un prix de base de 44 990 € pour le français et même 46 990 € en finition haut de gamme GT. Reste à connaître maintenant les prix des autres déclinaisons du 3008.

Avec son look spectaculaire, sa présentation intérieure moderne et qualitative et ses qualités routières que l’on peut imaginer de très bon niveau si l’on se fie à l’expertise de Peugeot dans ce domaine et son autonomie annoncée de 700 km le Peugeot a de vrais arguments dans la catégorie. Il devra toutefois se méfier de la Tesla avec ses aspects pratiques très généreux, son efficience et surtout son univers unique qui a su séduire de nombreux automobilistes.