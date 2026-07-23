Les chiffres sont bons : le Tesla Model Y est redevenu tout puissant en Europe

Après six ans de carrière, le Tesla Model Y peut toujours se targuer d’afficher un joli succès commercial chez nous. On le croyait dépassé par ses concurrents, lui qui a vu ses chiffres de vente baisser fortement au cours de l’année 2025. On le pensait alors gêné par les prises de position fracassantes d’Elon Musk en politique, mais c’est sans doute davantage le renouvellement du produit qui, combiné à l’arrivée d’inédites déclinaisons d’entrée de gamme, explique ces fortes variations constatées.

Comme le révèlent les chiffres de Data Force publiés par Automotive News, le Tesla Model Y s’est écoulé à 109 291 exemplaires sur le Vieux Continent pendant les six premiers mois de l’année 2026. C’est une hausse spectaculaire de 59,8 % par rapport à la même période de 2025 et un chiffre meilleur que sur l’année 2024. On reste loin du record de 2023 (125 144), mais c’est une belle performance pour un véhicule âgé de 6 ans.

La Model 3 rebondit aussi

La berline Model 3 s’en sort très bien aussi, avec 56 580 unités écoulées sur la même période soit une hausse de 40,4 %. Encore plus « vieille » que le Model Y, elle bénéficie elle aussi d’une version plus abordable qui démarre chez nous sous les 37 000€.

Ces deux Tesla encadrent le Skoda Elroq, modèle électrique concurrent le plus vendu sur les 6 premiers mois de l’année 2026 avec 57 561 unités écoulées ce qui représente une hausse de 70,8 % par rapport à l’année dernière où il était en plein lancement. On trouve ensuite la première citadine, la Renault 5, quatrième avec 45 629 unités écoulées (+ 34,5 %). Suivent la Volkswagen ID.3 (40 536), le Skoda Enyaq (40 040), le Volkswagen ID.4 (37 157), le BMW iX1 (34 506), la Mercedes CLA (32 727) et la surprenante Leapmotor T03 (32 232).

Bon démarrage pour le BMW iX3 chez les premium

A noter que chez les marques premium, le BMW iX3 réalise un bon démarrage avec 7 088 exemplaires écoulés rien que sur le mois de juin. Il est déjà devant l’Audi Q6 e-tron sur les 6 premiers mois de l’année 2026 avec 22 017 unités immatriculées contre 19 627 pour son concurrent. Le nouveau Mercedes GLC, retardé par des problèmes de production, n’apparaît pas encore dans le top 10.