Elon Musk reste le patron de Tesla. Mais c’est aussi un militant politique, qui a financièrement soutenu Donald Trump dans le cadre de sa dernière campagne présidentielle aux Etats-Unis. Trump avait d’ailleurs déclaré à plusieurs reprises qu’il devrait accepter de légiférer en faveur des voitures électriques pour cette raison pendant sa campagne, avant de finalement supprimer toutes les mesures d’incitations fiscales pour ces modèles et se brouiller avec Elon Musk.

Désormais rabiboché avec Donald Trump (il faisait partie du voyage à Pékin en mai dernier lors du déplacement du président américain en Chine), Elon Musk s’intéresse cette fois à la campagne présidentielle française : il vient de répondre, sur son réseau social X (anciennement Twitter), à une publication rapportant la forte progression de Marine Le Pen dans les sondages pour l’élection présidentielle de 2027.

« C’est le dernier espoir de la France »

« C’est le dernier espoir de la France », a-t-il écrit en commentaire de la publication le 15 juillet dans l’après-midi. En réaction, les communicants du parti Rassemblement National ont tout de même tenu à prendre leurs distances avec ce soutien : chez France 2, le vice-président du pari Sébastien Chenu a déclaré hier soir que « le RN ne doit rien à Elon Musk et qu’il fait ce qu’il veut ».

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Elon Musk n’a en revanche pas commenté les publications soulignant la récente condamnation de Marine Le Pen dans son procès en appel pour le détournement d’argent public dans le cadre de ses mandats européens.

Est-ce que cette nouvelle déclaration politique d’Elon Musk peut avoir une influence sur les ventes de Tesla chez nous ? Dès qu’Elon Musk a commencé à prendre des positions clivantes dans la campagne des présidentielles américaines, c’est devenu une vraie question.

Mais si les ventes de Tesla ont baissé significativement dans le monde en 2025 (-8,6 % avec 1 654 667 véhicules écoulés), elles sont remontées sur les six premiers mois de l’année 2026 au point de revenir aux niveaux de l’année 2024 (et même de les dépasser légèrement avec plus de 830 000 véhicules écoulés de janvier à juin 2026). Le second trimestre 2026 a d’ailleurs été le meilleur jamais enregistré pour Tesla en nombre de livraisons (480 126 autos).

Les prises de position politiques d’Elon Musk ont bien eu un impact négatif auprès de certains clients, comme on l’a vu avec les quelques stickers « j’ai acheté cette voiture avant qu’Elon Musk ne devienne fou » visibles de temps de temps dans la circulation chez nous et ailleurs, mais les chiffres de 2026 prouvent que ce sont surtout les changements de rythme de production (et notamment la rupture formée au moment du renouvellement du SUV Model Y) qui ont affecté ces chiffres de vente et entraîné ces variations. L’arrivée récente des versions d’entrée de gamme de la Model 3 et du Model Y a sans doute aussi contribué à la progression des ventes en 2026.

Pour l’instant, Tesla cartonne en France

En France aussi, l’année 2026 de Tesla est bonne pour l’instant avec 22 635 ventes du Model Y sur les six premiers mois (et 5 985 Model 3). Le SUV s’y impose comme la meilleure vente électrique du marché devant la Renault 5. Si les consommateurs français n’ont pas boycotté massivement Tesla après ses prises de positions politiques aux Etats-Unis, il n’est pas certain que ce « tweet » ait davantage d’effet : c’est avant tout le bon rapport prix-prestations des véhicules de Tesla qui semble intéresser les consommateurs (même si la concurrence s’est fortement crédibilisée ces dernières années). L'année dernière, c'est en tout cas que nous disaient des clients de la marque à ce sujet.