Si vous achetez une Porsche, une Renault ou une Tesla, attention aux coûts des réparations.

Le SRA, qui est l’organisme statistique des assureurs, vient de publier son rapport annuel sur le coût des réparations automobiles portant sur près de 900 000 sinistres intervenus en 2025 sur 403 modèles différents âgés de moins de 6 ans. Sans surprise, ce sont les marques premium qui se révèlent les plus onéreuses à réparer, mais il y a des mauvaises surprises du côté des constructeurs généralistes. Explications.

Premier enseignement, plus la taille du véhicule est importante plus son coût de réparation est élevé, parce que les pièces à remplacer sont plus grandes, les technologies embarquées (phare, radars, etc.) plus fréquentes et plus chères, et, car les véhicules ont un usage plus routier générant des chocs à plus grande vitesse.

Ensuite, logiquement, les modèles premium sont plus chers à réparer avec un record pour Porsche, suivi d’Alpine et de Land Rover. Du côté des marques françaises, qui représentent 48 % des sinistres, c’est Renault qui reste le constructeur le plus coûteux à réparer devant Peugeot et Citroën. Une différence qui s’explique par le fait que les modèles au losange sont globalement plus chers à l’achat que ceux frappés du lion. DS est au-dessus de la concurrence, mais reste plus avantageux que les autres premium.

Et du côté des bons élèves, me direz-vous ? La marque la plus accessible pour les réparations est Fiat. La firme italienne devance Suzuki et Dacia.

Des électriques qui reviennent de plus en plus chers.

Comme nous le disons dans un article précédent, la part des véhicules électriques dans les sinistres n’en finit pas d’augmenter, ce qui est normal vu leur part croissante dans le marché. Dans ce domaine, Tesla est montré du doigt dans cette étude puisque le surcoût des réparations est supérieur de 20 % par rapport à la moyenne. C’est d’autant plus vrai pour la Model S et c'est encore plus marquant pour le Model Y (+ 27 %) et un peu moins pour la Model 3 (+ 11 %). Carton rouge également pour le Kia EV6 et la BMW i4, qui sont les plus chers à réparer dans leur segment.