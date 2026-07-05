Carburants : la nouvelle aide déployée aujourd’hui par l’État pour les pros n’arrive-t-elle pas un peu tard ?

Dans un décret publié hier au journal officiel, l’État ouvre une nouvelle ligne de crédit pour soutenir les entreprises de transports. Cette mesure, destinée aux entreprises de transport public de marchandises et de personnes, en dehors des taxis, répond à la nécessité de soutenir un secteur fragilisé par des mois de volatilité des prix à la pompe.

Dans un milieu où les marges sont très faibles (3 % à 5 %) la flambée des hydrocarbures a érodé les trésoreries de milliers de PME non éligibles au premier train de mesures du printemps. Le gouvernement tente de corriger le tir. Mais n’est-ce pas trop tard ?

Un coup de pouce pour les oubliés du printemps

Le montant maximal de l’allocation ne change pas (60 000 €). Selon la catégorie de véhicule la prime va de 70 € pour un véhicule sanitaire léger, à 250 € pour un autocar, et jusqu’à 500 € pour un tracteur de transport routier.

La nouveauté réside dans l’assouplissement du critère de rentabilité pour les entreprises sollicitant une aide supérieure à 5 000 €. Jusqu’alors (décret d’avril 2026) le coup de pouce était destiné aux entreprises dont la rentabilité opérationnelle brute ne dépasse pas 5 %. En clair pour 100 € facturés il ne reste que 5 € à l’entreprise.

"Afin de mieux répondre à la demande des entreprises les plus vulnérables", le gouvernement abaisse ce ratio à 3 %. Ce seuil plus inclusif que le précédent vise spécifiquement les PME qui peinaient à justifier leur éligibilité.

Un décalage temporel qui interroge

Ce déploiement intervient alors que le prix du gazole, qui a culminé à plus de 2,20 €/l au printemps, est retombé aux alentours de 1,88 €/l. Certains s’interrogent sur l’utilité de cette aide à retardement.

Pour les transporteurs, la baisse du prix de litre ne compense pas instantanément les pertes accumulées. De nombreuses entreprises ont puisé dans leurs fonds de roulements pour absorber les surcoûts carburant sans pouvoir toujours les répercuter sur leurs clients.

Ensuite, si le prix des carburants a baissé de 15 ces dernières semaines, ils demeurent toujours bien au-dessus de la moyenne historique d’avant-guerre au Moyen-Orient (environ 1,75 €/l). Pour un secteur où les marges nettes sont faibles, cet écart de 10 à 15 centimes constitue une charge qui pèse dur les comptes.

Cette nouvelle aide agit comme une bouffée d’oxygène pour un secteur des transports fragilisé. Avec la crainte d’une nouvelle flambée des cours du brut, tant