Le simulateur pour savoir si on peut se faire rembourser 50€ de carburant est disponible

Le gouvernement peut-il rester sans rien faire alors que la hausse du prix des carburants commence visiblement à influer sur le comportement des automobilistes français ? Difficile de répondre à cette question sachant qu’il commence à s’inquiéter de la baisse de ses recettes fiscales liée à un recul de la consommation de carburant en France (logique puisque les taxes qu’il perçoit sont proportionnelles aux quantités achetées).

Une chose est sûre : il va au moins mettre en place une mesure pour aider les gros rouleurs aux petits moyens. A partir du 27 mai prochain, il sera possible de demander en ligne un versement de 50€ à condition de déclarer des revenus sous une certaine tranche (revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16 880 euros) et de rouler plus de 8 000 kilomètres par an (ou plus de 15 km par jour) dans le cadre du travail.

Un simulateur pour tester son éligibilité

Vous n’êtes pas certain de pouvoir bénéficier de ce nouveau chèque carburant ? Pour vérifier ça, le gouvernement vient de mettre en place une page dédiée. Il s’agit d’un simulateur permettant de renseigner les revenus déclarés et le type de déplacements.

Une fois toutes les données précisées, le simulateur valide ou non l’éligibilité du profil renseigné à ce chèque carburant de 50€.

Une simple déclaration sur l’honneur, mais…

Rappelons que la section dédiée à l’obtention de l’aide de 50€ sera ajoutée au site officiel des impôts et qu’elle sera validée par une simple déclaration sur l’honneur. Mais attention, l’administration a déjà précisé qu’elle pourrait réaliser des contrôles sur ce point pendant les cinq ans après la mise en place de ce système. Le formulaire en question restera disponible en ligne pendant deux mois.